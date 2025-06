Alejandra Guzmán rechazó grabar saludo a fan peruano en avión y usuarios la respaldan: “Muy incómodo”

Un joven peruano que viajaba rumbo a Lima en un vuelo compartido con la cantante Alejandra Guzmán decidió acercarse a ella para pedirle un saludo en video, ya que era fanático de la artista. Sin embargo, al solicitarle la grabación, Guzmán rechazó brevemente con un gesto, sin dar mayores explicaciones.

Alejandra Guzmán rechaza grabar saludo a fan peruano en vuelo

De acuerdo al video difundido en TikTok, el peruano compartió el vuelo de la cantante Alejandra Guzmán hacia Lima. Como se sabe, la cantante se presentará este 7 de junio en el Multiespacio Costa 21. Ante ello, el joven le pidió a la artista que le grabe un saludo, pero ella mostró su incomodidad y con un gesto dio a entender que no. En ese momento, un acompañante intervino diciendo: “Ahorita no, cuando lleguemos”, dejando claro que no era el mejor momento para atender esa petición.

Molesto por la negativa, el joven decidió compartir su experiencia en TikTok, donde expresó su descontento alegando que fue respetuoso al pedir el saludo. En su video, también comentó que durante todo el vuelo la cantante estuvo tosiendo, lo que pudo haber influido en su actitud poco receptiva.

Comentarios que defienden el derecho de Alejandra Guzmán a su espacio personal

El clip rápidamente generó debate en redes sociales sobre el comportamiento de Alejandra Guzmán y los límites que deben respetarse entre artistas y fans. Varios usuarios mostraron empatía hacia la cantante y resaltaron la importancia de respetar su espacio personal, especialmente durante un vuelo donde probablemente buscaba descanso. “Aprendan a respetar el espacio personal”, “No está obligada a grabarte un saludo” y “Ella es así, siempre parece que anda de mal humor, pero aun así la queremos”, fueron algunos de los comentarios más repetidos.

Por otro lado, algunos seguidores y otros usuarios señalaron que, como artista, Alejandra Guzmán tiene una responsabilidad con sus fans y que estas muestras de cariño no deberían ser rechazadas. “El artista se debe a sus fans”, indicaron algunos.