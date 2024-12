La artista Alejandra Guzmán compartió sus reflexiones acerca del proceso de duelo que enfrenta tras la muerte de su madre Silvia Pinal, la figura emblemática del cine de oro mexicano. En sus declaraciones, la cantante destacó la profunda tristeza que siente y cómo este acontecimiento ha impactado su vida y su carrera.



¿Qué pasará con la herencia de Silvia Pinal?



En la continuación de la entrevista que Alejandra Guzmán brindó a Alan Tacher en ‘Despierta América’, la cantante abordó el tema de la herencia de su madre, Silvia Pinal, quien falleció hace un par de semanas. La mexicana mencionó que, aunque aún no ha revisado el testamento de la icónica figura del cine de oro, aseguró que su madre había dejado todo debidamente organizado.

“No sé, me dijeron que me la había dejado a mí, pero ya tengo mi casa. Realmente, es lo que menos me importa, pero sí, en algún momento, vamos a tener que leer el testamento, pues mi mamá tiene muchísimas cosas que ha dejado, pero todo lo dejó súper organizado”, aclaró sobre la herencia de la fallecida actriz.

En este contexto, Alejandra Guzmán expresó su gratitud por los regalos que su madre le otorgó durante su vida, destacando un departamento ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

“Yo le presté una vez dinero para que comprara su teatro Silvia Pinal y ella me pagó con un departamento en Bucareli. Todo lo que ella me dejó, qué padre que me lo haya dejado, aunque yo no soy tan materialista”, añadió al respecto.



Alejandra Guzmán sobre su hija Frida Sofía



Por otro lado, Alejandra Guzmán compartió que el fallecimiento de su madre Silvia Pinal sirvió como un vínculo con su hija Frida Sofía, quien había cortado lazos con ella en 2021.



“Lo más fuerte fue localizar a Frida. Es su derecho y sé que ella la amaba con todo su corazón, entonces fue muy fuerte. Solamente ella pudo lograr esa llamada, ese momento que nunca voy a olvidar. En ese momento se olvidan las cosas que puedan ser. Ahí no importa lo que haya pasado, lo que realmente importa es el amor, por la vida, por tu sangre y esa conexión que jamás va a dejar de estar porque es un cordón umbilical”, recordó la cantante con la voz entrecortada.