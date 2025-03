La cantante Pamela Franco sorprendió al revelar que no tendría inconvenientes en retomar una relación sentimental con un exnovio. Esta declaración desató revuelo en redes sociales, donde muchos mencionaron a Christian Domínguez. Como se recuerda, el cantante mantuvo una relación de más de cuatro años con la actual novia de Christian Cueva, la cual terminó tras una infidelidad pública.

La intérprete de ‘El cervecero y Diles’ hizo esta confesión el miércoles 5 de marzo durante el debut de su programa de streaming ‘Doble Sentido’, donde comparte la conducción con Andrea San Martín y Roxana Molina.

Pamela Franco no descarta la posibilidad de volver con un exnovio

Durante el programa de streaming en YouTube, las conductoras se retaron con preguntas al azar, pero nadie esperaba la que le tocó a Pamela Franco. Al sacar un papelito, leyó en voz alta: “Con el ex, ¿remember o no remember?”. El set estalló en risas y emoción, mientras sus compañeras la presionaban para que respondiera sin rodeos.

Con una sonrisa pícara, la cantante de cumbia dejó a todos sorprendidos al admitir que no descartaría la posibilidad, a pesar de estar en una relación estable con el futbolista Christian Cueva. “Depende, pues, si es un ex que te marcó y que te gusta, si se puede, se puede”, dijo la cantante, argumentando que todo depende de cómo terminó la relación, ya que sería una situación para reflexionar. Aun así, dejó abierta la posibilidad de retomar un romance con un ex.

“No con todos, pues, si es alguien con quien has estado antes y que se ha quedado una situación pendiente y te llevas bien y te gusta y te sigue gustando. ¿Por qué no?”, explicó, dejando en shock a Andrea San Martín y Roxana Molina.