El regreso de 'Ni loco, ni santo', el pódcast conducido por Paco Bazán y Erick Delgado, estuvo marcado por la controversia. Durante la primera emisión de la nueva temporada, el exarquero de Universitario llamó en vivo a la cantante Susana Alvarado, vocalista de Corazón Serrano, con quien ha empezado un vínculo cercano. La conversación tomó un giro inesperado cuando Delgado le pidió a la artista que calificara a Bazán en una escala del 1 al 20, haciendo alusión a un cuestionado ranking popularizado en 'El valor de la verdad'.

El episodio generó duras críticas en redes sociales y en el ámbito televisivo. Magaly Medina calificó la actitud de Bazán como irrespetuosa y contradictoria, señalando que previamente él había afirmado que no expondría su vida privada.

Paco Bazán asume su error y pide disculpas

Tras el escándalo, Paco Bazán utilizó una nueva emisión de su pódcast para ofrecer disculpas públicas. "Fue una tontera de mi parte marcarle, ponerla al aire. No había necesidad de llamarla", reconoció. Asimismo, criticó la intervención de Erick Delgado: "Tú eres mi hermano, pero te equivocaste. Tú al preguntarle que me puntúe a una dama, porque Susana es una dama, estábamos de alguna manera tratándola como si fuera una polilla".

Bazán enfatizó que su relación con Alvarado es seria y no un simple romance pasajero. “Si tengo sentimientos bonitos por Susana, y si tengo un proyecto, por más que esté yendo lento, tengo que darle su lugar como corresponde porque es una mujer decente y trabajadora", afirmó. Además, dejó claro que no se trata de una relación sin compromiso: "No es un 'good time', no lo es, está en otro lugar". Finalmente, reiteró su autocrítica y dejó en claro su arrepentimiento: “No entiendo por qué hice esto, solo me voy a disculpar con Susana”.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre Paco Bazán?

En la edición del 18 de marzo de 'Magaly TV, la firme', la 'Urraca' reaccionó al clip de Paco Bazán llamando en vivo a Susana Alvarado y no tardó en arremeter contra él: “No me parece que exponga a su enamorada a un hecho tan grotesco, poco caballeroso”.

A su juicio, este tipo de comportamiento podría esperarse de alguien como Christian Cueva, pero no de Paco Bazán, a quien siempre había considerado un hombre educado y respetuoso. “No, un patán cualquiera”, sentenció, dejando claro que la actitud del exfutbolista fue una gran decepción para ella.