Azucena Calvay, una de las voces femeninas más destacadas del género cumbia en Perú, generó controversia entre sus seguidores al publicar un mensaje directo en sus redes sociales dirigido a su pareja, Jhonatan Chero. La artista chiclayana, famosa por su interpretación de 'Mix Buscando un cariño', dejó en claro su postura en torno a la confianza en la relación que comparte con Chero, quien además es el padre de su hijo, Jeremy Adriel.

El contundente mensaje fue publicado en una historia de Instagram y no pasó desapercibido para sus miles de seguidores. La cantante expresó: "Yo no ando celando a mi marido, y mucho menos revisando su celular. Ya le dije que el día que él venga de perro, yo lo convierto en toro, para que aprenda a respetar".

Azucena Calvay advierte a su pareja en redes sociales

Azucena Calvay, originaria de Chiclayo, ha logrado consolidarse como una de las artistas más influyentes en la cumbia actual, lo que la ha convertido en una figura de interés para los medios y sus seguidores. Sin embargo, su vida privada también ha llamado la atención, especialmente por la relación que mantiene con Jhonatan Chero, trompetista de la agrupación Los Claveles de la Cumbia.

La intérprete ha mostrado en más de una ocasión la fortaleza de su relación amorosa con Chero, con quien ha compartido momentos importantes, tanto personales como profesionales. A pesar de su éxito musical, Azucena se ha mantenido reservada en cuanto a detalles de su vida privada, limitándose a compartir algunos aspectos de su día a día a través de las redes sociales.

El reciente mensaje de Calvay no solo refleja su carácter decidido, sino también su manera de establecer límites claros en la relación. La cantante ha sido abierta en cuanto a su postura sobre la confianza mutua, manifestando que no siente la necesidad de controlar a su pareja, pero dejando claro que no toleraría ninguna falta de respeto. “Yo soy clara con lo que espero de una relación, y él lo sabe”, mencionó la cantante en una entrevista anterior.

Azucena Calvay y Jhonatan Chero: ¿cómo se conocieron?

La historia de amor entre Azucena Calvay y Jhonatan Chero comenzó en el ámbito musical, cuando ambos eran parte de la agrupación Los Claveles de la Cumbia. Azucena, quien formó parte de la orquesta como vocalista, conoció a Chero, el trompetista, durante uno de los ensayos del grupo. El romance surgió de manera natural, ya que compartían una pasión común por la música.

La pareja ha sabido mantenerse unida a pesar de la ajetreada vida artística de la cantante, quien con frecuencia debe cumplir con una agenda de presentaciones tanto dentro como fuera de Perú. En diversas entrevistas, Calvay ha mencionado que el apoyo mutuo ha sido fundamental para el éxito de la relación. La llegada de su hijo Jeremy Adriel fortaleció aún más el vínculo entre ambos, ya que, según la cantante, Chero ha asumido un rol activo como padre y compañero.

La relación entre Calvay y Chero no ha estado exenta de retos, pero la cantante ha asegurado que la comunicación es clave para mantener la estabilidad. “No es fácil tener una relación siendo artista, pero cuando hay amor y respeto, se puede superar cualquier obstáculo”, expresó Azucena en una entrevista reciente.

Los inicios de Azucena Calvay en la cumbia

El camino de Azucena Calvay en el mundo de la cumbia comenzó cuando tenía apenas 13 años, al integrarse a la orquesta Los Mendoza. Esta agrupación se presentaba en eventos privados, como matrimonios, cumpleaños y despedidas de soltero, lo que permitió a la joven cantante obtener experiencia en el escenario desde temprana edad.

Calvay recuerda con detalle su primer salario como cantante, el cual era de 50 soles por cinco horas de trabajo, es decir, 10 soles por hora. “Éramos cinco en la orquesta, y nos pagaban 50 soles por cinco horas de trabajo”, mencionó Azucena en una entrevista en el programa 'Qumbias y Risas', conducido por Edwin Sierra y Óscar del Río.

A pesar de la modesta paga, la cantante considera esta experiencia como uno de los pilares fundamentales de su carrera, ya que le permitió entender la dinámica de la industria musical desde una perspectiva realista y forjar una base sólida para su futuro en el género de la cumbia.