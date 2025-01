Jessica Newton, organizadora del certamen Miss Perú, rompió su silencio en una entrevista reveladora para el programa 'Vida y Milagros', conducido por Milagros Leiva. Durante la charla, Newton explicó con detalles la razón detrás de su distanciamiento de Magaly Medina, desmintiendo los rumores sobre una supuesta pelea entre ambas figuras públicas. La entrevistada sorprendió al afirmar que, en realidad, no hubo un conflicto directo entre ellas, sino un malentendido que involucró a una tercera persona: Luciana Olivares.

La versión que Jessica Newton ofreció en su entrevista destaca la importancia de un comentario que ella había hecho en confianza a la 'Urraca', pero que, según Newton, fue malinterpretado y posteriormente compartido con la propia Olivares. La madre de Cassandra Sánchez aclaró que su distanciamiento no tiene nada que ver con una riña, como se había especulado, sino con la intervención de factores externos que complicaron la situación.

¿Por qué Magaly Medina y Jessica Newton terminaron su amistad?

Jessica Newton detalló, sin tapujos, cómo la falta de discreción por parte de Magaly Medina en un asunto personal desencadenó la ruptura de su relación. Según Newton, ella había expresado a la conductora de 'Magaly TV, la firme' que no quería tener a Luciana Olivares cerca de su círculo, ya que no le parecía una persona respetuosa. Esta confidencia, en lugar de quedar entre ellas, fue transmitida por Medina a Olivares, lo que generó una conversación incómoda que Newton calificó como “muy desagradable”.

"Yo le dije que no quería tener cerca a Luciana Olivares, y ella fue y le comentó a Luciana lo que había dicho. (¿Por qué no la querías tener cerca?) Porque no me parece una persona que guarde los respetos que deba guardar", explicó Newton en la entrevista, dando luz sobre la raíz del malentendido.

La incómoda llamada entre Jessica Newton y Magaly Medina

Jessica Newton también relató cómo la situación empeoró cuando la 'Urraca' la contactó para hablar sobre lo sucedido. La llamada, según Newton, fue sumamente incómoda. La conductora de 'Magaly TV, la firme' habría sido reticente a abordar el tema directamente con ella, lo que hizo la situación aún más difícil de manejar. "Lo contó, me llamó, fue muy desagradable, la verdad que esa llamada fue muy desagradable, pero fui muy honesta, entonces creo que ese momento se pudo haber evitado", indicó Newton con franqueza.

Para Newton, este episodio resultó en una distancia insalvable, ya que no solo se sintió traicionada por la falta de confidencialidad, sino que también la situación reveló diferencias de fondo en sus relaciones personales y profesionales con Medina.