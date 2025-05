La reconocida agrupación Armonía 10 regresará a la televisión nacional después de la dolorosa pérdida de su vocalista Paul Flores, también conocido como 'El Ruso'. La emotiva aparición que tendrán en el programa ‘Esta noche’ permitirá a los integrantes expresar el profundo impacto que dejó la partida de uno de los pilares de la cumbia peruana.

En el espacio conducido por Ernesto Pimentel, la banda no solo recordó con lágrimas a su querido compañero, sino que también brindó un sentido homenaje, dejando en claro que, a pesar del dolor, continuarán llevando su legado musical en cada presentación.

Armonía 10 rendirán homenaje a Paul Flores en 'Esta noche'

El programa ‘Esta noche’ se convirtió en el escenario perfecto para que Armonía 10 vuelva a conectar con su público y honre la memoria de Paul Flores, víctima de un asesinato ocurrido el pasado 16 de marzo. La noticia causó conmoción en el ambiente artístico y en los seguidores de la cumbia peruana, quienes aún lamentan la partida de 'El Ruso'.

Durante la emisión, que será transmitida el sábado 31 de mayo, los músicos interpretaron algunos de los temas más emblemáticos que marcaron la carrera de Paul Flores, demostrando la fortaleza que los impulsa a seguir adelante. Este homenaje televisivo no solo es un tributo musical, sino también un reconocimiento a la persona carismática y talentosa que fue el vocalista.

Las sentidas palabras de los integrantes de Armonía 10 a Paul Flores

Entre canciones, las emociones afloraron y los integrantes de Armonía 10 no pudieron contener las lágrimas al recordar a su compañero. “Esa noche siempre va a quedar marcada... hasta ahora no supero la gran pérdida... volteo y ya no lo veo a él”, confesaron con voz entrecortada, en un adelanto presentado por ‘Esta Noche’.

Los músicos recalcaron que, aunque el dolor persiste, continúan sobre el escenario por respeto a Paul Flores y en honor a su legado. "Uno se tiene que montar en el escenario, pero por dentro uno está destrozado... seguimos con los buenos recuerdos y tenemos que continuar", manifestaron con nostalgia. La agrupación destacó el amor y el talento de 'El Ruso', cuyo estilo y energía conquistaron a miles de seguidores.