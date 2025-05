El polémico exintegrante de ‘Combate’, Zumba, rompió su silencio tras las recientes declaraciones de Ducelia Echevarría en el programa ‘El valor de la verdad’. La exchica reality aseguró que ambos mantuvieron un breve romance como parte de una estrategia para impulsar la fama de Ducelia en el reality, lo que generó gran revuelo entre los usuarios en redes sociales.

En respuesta, Zumba desmintió categóricamente haberle ofrecido a Ducelia Echevarría una relación para aumentar su popularidad. El bailarín aseguró que, si bien brindó consejos a los participantes novatos para destacar en el programa, nunca propuso fingir un romance, menos aún aprovechándose de la situación personal de Ducelia y su necesidad económica.

La fuerte respuesta de Zumba a Ducelia Echevarría

Ante las declaraciones de Ducelia Echevarría en ‘El valor de la verdad’, donde señaló que el romance con Zumba fue un pacto para lograr mayor notoriedad en ‘Combate’, el ex chico reality no tardó en aclarar su versión. Zumba negó haber propuesto que ambos aparentaran estar enamorados frente a las cámaras para beneficiar la carrera de la exchica reality.

En sus palabras, recogidas en sus redes sociales, Zumba explicó: "Al mencionarme que yo, siendo una de las figuras principales de Combate me aprovechaba de ella y le decía que si estaba conmigo se quedaba en el programa, que es completamente falso (...) A las personas que ingresaban siempre les decía 'entrena, siempre interviene, tu opinión es importante, participa porque es lo que le gusta a la gente, no te quedes callado". Además, señaló que sus recomendaciones fueron parte de su experiencia para ayudar a nuevos compañeros, sin segundas intenciones.

"Porque nadie lo hacía, siempre me sentaba y aconsejaba, yo decía 'vente, por mi experiencia'. Decirle que esté conmigo y no sé qué tampoco ha pasado por mi cabeza. Una persona que tiene una hija y necesitaba el dinero, nunca voy a ser tan malo para aprovecharme de eso, es imposible que pase por mi mente", agregó.

Ducelia Echevarría deja en shock al confesar romance breve con Zumba

Durante su participación en ‘El valor de la verdad’, Ducelia Echevarría sorprendió al revelar detalles inéditos de su paso por ‘Combate’. La exchica reality contó que, apenas ingresó al programa, Zumba se acercó a ella con consejos para destacar y mantuvieron un romance que tuvo como fin mejorar su popularidad.

“Cuando entré a ‘Combate’, estaba tímida y él llegó bailando y me dijo que tenía que hacer show, brillar, porque si no, me iría sin que nadie me recordara”, relató Ducelia. En el mismo espacio, recordó que Zumba le aseguró que había hecho crecer a otra participante famosa, Rosángela Espinoza, mediante estrategias similares.

Ducelia detalló que el romance fue un acuerdo puntual, iniciado en un reto dentro del reality que culminó en un beso fugaz. “Duró un día, fue un acuerdo para hacerme famosa, pero al siguiente le dije que no quería seguir con eso.” También expresó que dentro del concurso Israel Dreyfus era quien más le atraía, dejando claro que la relación con Zumba fue más una estrategia que un verdadero enamoramiento.