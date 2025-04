Ducelia Echevarría sorprende al confesar conversaciones privadas con Jefferson Farfán: "Es respetuoso"

Ducelia Echevarría, la popular exchica reality peruana, ha causado revuelo en las redes sociales y los medios de entretenimiento al revelar detalles personales sobre su relación con varios futbolistas, entre ellos, el renombrado Jefferson Farfán. En una reciente entrevista en el programa 'Café con la Chévez', Echevarría habló abiertamente de sus interacciones con jugadores de la selección peruana y desmintió ciertos rumores que giraban sobre ella. Lo que más sorprendió a los televidentes fue su declaración sobre la 'Foquita', a quien describió como un hombre "respetuoso", a pesar de las especulaciones sobre su relación con él.

La ex integrante de programas como 'Préndete' y 'Esto es guerra' no dudó en aclarar que, aunque ha tenido contacto con varios futbolistas, la relación con Jefferson Farfán es completamente profesional.

Ducelia Echevarría revela chats con Jefferson Farfán

Durante la conversación en 'Café con la Chévez', Ducelia Echevarría fue muy clara al hablar sobre su interacción con Jefferson Farfán, el famoso futbolista peruano. Aunque ambos mantienen una relación cordial y de respeto a través de las redes sociales, Echevarría desmintió cualquier tipo de interés romántico por parte del jugador. "Farfán es muy respetuoso", señaló Echevarría, quien destacó que ambos han hablado en varias ocasiones, pero únicamente por motivos laborales o de amistad.

"Nosotros sí hablamos a veces por redes sociales, por temas de trabajo", comentó la ex chica reality. Sin embargo, añadió que nunca ha habido un acercamiento fuera de lo profesional. A pesar de la cercanía, Echevarría insistió en que Farfán nunca le ha mostrado ningún tipo de interés romántico, algo que, según ella, se ha malinterpretado varias veces en los medios.

La relación entre Echevarría y Farfán no ha estado exenta de rumores. En múltiples ocasiones, la prensa especuló sobre una posible relación amorosa entre ellos, algo que la ex participante de 'Combate' ha desmentido rotundamente. "Él está muy bien, de hecho, me dijeron que ya está comprometido", agregó Echevarría, haciendo referencia a los rumores de una relación de Farfán con otra persona.