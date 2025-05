Silvio Valencia fue invitado para la previa del Universitario vs Sporting Cristal que realizó el programa 'Ni loco ni santo', conducido por los exporteros Erick Delgado y 'Paco' Bazán. Durante su participación en dicho espacio, el polémico comentarista sostuvo un áspero intercambio verbal con el periodista Paul Pérez, el cual escaló hasta el punto en que este último lo retó a pelear.

En determinado momento de la transmisión, realizada en vivo a través de la plataforma YouTube, Valencia lanzó varias frases con las cuales pretendía descalificar la carrera del comunicador. Esto provocó que la tensión entre ambos personajes fuera creciendo hasta que Pérez amagó con agredir al invitado.

Silvio Valencia tras ser retado a pelear: "A mí no me amenaces"

"Esto sí es en serio. Silvio, si tú vuelves a faltarme el respeto, me paro y te saco la m…", dijo el periodista, visiblemente fastidiado por los comentarios de su interlocutor. Este no se quedó callado y le replicó de forma provocadora, instándolo a cumplir su amenaza.

"A ver, a ver. ¿O sea que yo soy manco? A mí no me amenaces, ah", contestó el exlocutor radial en un tono exaltado. Afortunadamente, la situación no tuvo mayores consecuencias gracias a la intervención de Bazán, quien contuvo a su compañero de mesa y ayudó a calmarlo.

Hace algunos días, Valencia había estado envuelto en otra controversia cuando cuestionó al extécnico de Sport Boys, Cristian Paulucci, por los malos resultados del equipo rosado. Aquella vez, el estratega argentino le respondió al mediático hombre de prensa que no le interesaban sus críticas.

¿Por qué se produjo la última discusión de Silvio Valencia?

La discusión entre Silvio Valencia y Paul Pérez se produjo por la diferencia de opiniones acerca de qué entrenador estaba más capacitado para asumir como encargado de las divisiones menores en la FPF. Ambos personajes se ridiculizaron mutuamente al proponer cada uno a su candidato idóneo para el puesto.