Yiddá Eslava, quien se mostró afectada por la muerte del papa Francisco, compartió su sentir en redes sociales. A través de su cuenta de Instagram, la actriz reveló que el fallecimiento del Sumo Pontífice argentino, ocurrido a los 88 años, la conmovió de una forma inesperada, a pesar de no haberlo conocido personalmente, como ella misma lo señala.

“Pocas muertes de personas que no conozco me afectan, y aunque siempre respeto el dolor ajeno, esta vez fue diferente”, escribió en su instagram el lunes 21 de abril. “La partida del papa me llenó de tristeza y melancolía, como si lo hubiera conocido en persona. Más allá de haberlo visto en televisión, siempre me impactaron sus palabras valientes sobre temas que la Iglesia solía evitar. Las condolencias no son solo para sus allegados, son para el mundo entero. Ha dejado la vara muy alta”, expresó con sinceridad.

Lo que Yiddá no esperaba era la avalancha de críticas por parte de algunos seguidores, quienes cuestionaron su mensaje. La influencer no dudó en defender su postura, asegurando que su mensaje fue desde el corazón, ya que es lo que ella cree.

Yiddá Eslava responde a las críticas tras su mensaje por la muerte del papa Francisco

Luego de publicar su mensaje en Instagram, donde suma casi dos millones de seguidores, Yiddá Eslava desató un encendido debate en los comentarios. Muchos usuarios comenzaron a criticarla por su sentir respecto al papa Francisco, asegurando que Juan Pablo II fue un mejor pontífice.

Ante las críticas, la actriz no se quedó callada. Mientras caminaba por Miraflores, grabó un video para responderles a sus detractores. “La gente es increíble, ni con la muerte del papa se calman con sus comentarios”, escribió al pie del clip.

“Para mi es el mejor papa. Para mí. Son mis redes y lo expongo. Pero hay comentarios que juro he tenido que borrar algunos por el nivel de desatinados que pueden ser. Por ejemplo, ‘no, Juan Pablo es el mejor’. Se ponen a ‘mechar’ como si yo tuviera que decir ‘sí, sí’. Yo no me voy a poner a pelear para saber quién es más bondadoso, Por favor... de verdad, qué falta de empatía”, expresó con indignación.

¿Yiddá Eslava estará en ‘Al fondo hay sitio’?

Tiempo atrás, Yiddá Eslava reveló que la producción de 'Al fondo hay sitio' la contactó para que sume al elenco de la serie de América Tv. Sin embargo, tuvo que rechazar la propuesta debido a que en ese entonces no se encontraba en Lima.

Sin embargo, aseguró semanas atrás que ahora está dispuesta a volver a escucharlos y con gusto aceptaría la oportunidad de pertenecer a una de las mejores series de los últimos años de la televisión peruana. ¿La veremos en las nuevas lomas?