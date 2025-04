Yiddá Eslava habló en una entrevista con Trome sobre las disculpas públicas que ofreció ‘La Pánfila’ tras hacer fuertes comentarios sobre su rol como madre. A pesar de la retractación de la actriz cómica, Eslava dejó en claro que no cree en la sinceridad de sus disculpas.

El enfrentamiento entre ambas comenzó cuando ambas registraron el nombre 'Mamá con huevos' en el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi). Este desacuerdo provocó varias disputas públicas, por lo que Yiddá cambió el nombre del show a 'Mamá que se respeta'.

Yiddá Eslava no cree en las disculpas de ‘La Pánfila’

Yiddá Eslava dejó claro su escepticismo respecto a las disculpas públicas ofrecidas por María Victoria Santana, conocida como ‘La Pánfila’. “Las disculpas que me brindó no las siento sinceras”, comentó la ex de Julián Zucchi al ser consultada sobre el tema. Con estas palabras, Eslava dejó en evidencia su falta de credibilidad hacia el mensaje de la actriz, quien en 'América hoy' admitió haber cometido un error al mencionar a los hijos de Eslava, justificándose al señalar que estaba molesta en ese momento.

Sin embargo, Yiddá Eslava prefirió no continuar con la polémica con Santana. “Eso ya no me quita el sueño”, aseguró, la exchica reality, indicando que no está dispuesta a seguir alimentando el conflicto.

En lugar de centrarse en los escándalos, Yiddá afirmó que su enfoque está en su crecimiento profesional, destacando que prefiere trabajar y avanzar como artista. “Cada quien tiene su forma de promocionarse, no me gusta el escándalo y estoy dedicada a trabajar”, finalizó.

‘La Pánfila’ se disculpa con Yiddá Eslava

El pasado 7 de abril en 'América Hoy', ‘La Pánfila’ se enlazó en vivo para dar su versión sobre el conflicto legal con Yiddá Eslava, después de que esta última decidiera cambiar el nombre de su show. Durante su intervención, Santana ofreció disculpas por haber involucrado a los hijos de Eslava en la disputa pública.

“Quiero hacer un mea culpa porque Yiddá dice que se ha sentido dolida porque yo he mencionado a los niños, y lo que yo dije es ‘este ejemplo le vas a dar a los niños’. A pesar de todo, yo quiero hacer un mea culpa y pedirle las disculpas del caso. Yo sí le quiero dar un buen ejemplo a mis hijos, que cuando uno comete un error puede tener la decencia de dar las disculpas. Yo estaba muy molesta (...) estaba ofuscada en ese momento. Le pido las disculpas del caso”, expresó la actriz cómica.

Santana también comentó sobre el reciente cambio de nombre del espectáculo de Yiddá Eslava, ahora titulado ‘Mamá que se respeta’. Aunque reconoció el cambio, señaló que este no soluciona el conflicto legal, ya que la solicitud para registrar el nombre ‘Mamá con huevos’ sigue activa en Indecopi. “Y también le pido que así como yo soy gente y soy una mujer adulta y estoy reconociendo que si cometí un error, me estoy disculpando. Ella también desista de la solicitud de Indecopi y, bueno, si se equivocó, solucionemos. Porque cambiar el nombre no es nada”, concluyó ‘La Pánfila’.