Yiddá y Gianella Clavijo por Madistreaming en su programa 'Juntos pero no revueltos'. Foto: Edición

Durante una reciente emisión de su programa 'Juntos pero no revueltos', transmitido por el canal Madistreaming, Yiddá Eslava sorprendió al confesar que le ofrecieron una alta suma de dinero para grabar y transmitir el nacimiento de su hijo Tomás. “¿Sabes cuánto me ofrecieron para filmar el parto? Un c***. Cuatro cifras”, relató ante su compañera Gianella Clavijo.

La actriz cuestionó la forma en que algunos medios se han sobrepasado al transmitir nacimientos de hijos de figuras públicas, señalando que esos momentos deberían mantenerse lejos de las cámaras. “Esas cosas son muy privadas”, afirmó la exchica reality.

La importancia de vivir el presente

En su programa 'Juntos pero no revueltos', Yiddá, exintegrante de combate, expuso sobre cómo sobrepasaban los límites de la privacidad de sus compañeras en sus embarazos. Eslava reflexionó sobre el valor de vivir plenamente ese momento sin interrupciones mediáticas ni cámaras alrededor. “No justifica que te quites el momento, por ejemplo en mi caso, al haber tenido a mi hijo en mi rostro, que deje de llorar, sentirlo”, comentó.

La también productora enfatizó que, aunque la oferta fue tentadora, nunca consideró aceptarla. Su prioridad era conectar con su bebé en ese instante irrepetible, sin distracciones ni presiones externas. Por lo que rechazó rotundamente exponer su vida privada en televisión nacional de esa manera.

Crítica al espectáculo sin límites

La exintegrante de Combate aprovechó el tema para lanzar una crítica a la industria del entretenimiento, donde —según indicó— a veces se pierde el respeto por lo verdaderamente importante. “Mira los límites”, advirtió sobre cómo algunos medios manejan situaciones delicadas como los nacimientos.

Con esta revelación, Yiddá Eslava no solo impactó con la anécdota en el programa donde es conductora, sino que también puso sobre la mesa una conversación importante sobre los límites del espectáculo y el respeto por la intimidad de las figuras públicas.