Jefferson Farfán rompe su silencio sobre Kukín Flores y aclara quién fue el verdadero '10 de la calle'

Durante una reciente edición de su programa en YouTube, ‘Enfocados’, el exseleccionado nacional dejó clara su posición y zanjó el debate: “No me puedo comparar con él”, afirmó.

El exdelantero de Alianza Lima aprovechó la presencia de Christian Cueva en su espacio digital para profundizar en el tema. Farfán explicó que, aunque en ciertos momentos llevó la camiseta número 10, esa no era su identidad futbolística. “Siempre lo he dicho: yo no soy un ‘10’. Nunca pedí ese número. Fue (Pablo) Bengoechea quien me lo dio porque quería que asumiera un rol de liderazgo en el equipo. Yo siempre usé la 17”, detalló.

¿Qué dijo Jefferson Farfán sobre ‘Kukín’ Flores?

En cuanto al estilo de juego, la ‘Foquita’ recalcó que ‘Kukín’ ocupaba una posición distinta en el campo. “Tuve la oportunidad de verlo jugar, y para mí era un genio. Él sí era un ‘10’ de verdad. Lo respeto mucho”, sostuvo, descartando toda posibilidad de equipararse con Flores.

Además, Farfán fue tajante con quienes insisten en compararlos: “A las personas que hacen esas comparaciones… ¡Por favor!”, expresó, visiblemente incómodo con esa idea.

La controversia sobre la comparación entre Jefferson Farfán y Carlos Kukín Flores surge debido al título de la película que relata la vida de Farfán, La Foquita: El 10 de la calle, apodo que varios consideraron más adecuado para el recordado mediocampista chalaco.

Aunque Jefferson Farfán portó la camiseta número 10 de la selección peruana, no desempeñó el rol de mediocampista encargado de orquestar el ataque, función que sí fue asumida por jugadores como Kukín Flores, Roberto Palacios o incluso Christian Cueva.