Claudia Serpa confiesa inesperada razón sobre su soltería de 6 años: "Me tienen miedo"

La cantante y compositora Claudia Serpa, de 37 años, habló abiertamente sobre su situación sentimental y dejó en claro que su soltería no es por falta de pretendientes, sino por la percepción que algunos hombres tendrían sobre su personalidad. “Hace seis años que estoy soltera. No sé qué pasa con los hombres, parece que me tienen miedo, los intimida una mujer empoderada, independiente y con personalidad... y yo solo pido amor”, expresó con franqueza.

Durante la entrevista con el medio Trome, también comentó qué tipo de pareja espera encontrar. Claudia Serpa busca un compañero que valore el esfuerzo y que pueda adaptarse a su estilo de vida como artista. “Quisiera un compañero que sea trabajador, que se esfuerce, que vaya acorde a mi carrera, pues creo que así podrá entender mi trabajo y horarios complicados”, señaló.

Claudia Serpa habla sobre su soltería

Claudia Serpa, conocida también por ser hermana de Gabriela Serpa, ha desarrollado su carrera musical en distintas agrupaciones y actualmente trabaja como solista. Según comentó, su soltería podría estar relacionada con los estigmas que pesan sobre los artistas. “Más bien creo que es inseguridad de los hombres, pues suelen tener mal concepto de los artistas. Pero bueno, ya llegará el indicado, espero no quedarme criando gatitos”, dijo entre risas.

Pese a estar sin pareja formal desde hace tiempo, Serpa afirma que no le faltan las invitaciones para salir. Sin embargo, no ha encontrado a alguien con quien se sienta lo suficientemente conectada como para dar el siguiente paso.

Claudia Serpa. Foto: Instagram

Un "sugar": el sueño de Claudia Serpa

Durante la charla, Claudia Serpa también bromeó sobre la posibilidad de tener un “sugar”, aunque luego dejó en claro que no es su estilo. “Hay los que te gilean, coquetean e invitan a salir; ya llegará el hombre o sugar de mis sueños”, comentó la artista entre carcajadas.

Cuando el periodista le preguntó directamente si buscaba un “sugar daddy”, Claudia respondió sin dudar: “No. Soy un poco chapada a la antigua, me gusta que tengan detalles, que me conquisten”. La intérprete continúa enfocada en su carrera y sigue lanzando nuevos temas mientras espera que aparezca la persona adecuada para compartir su vida.