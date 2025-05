Onelia Molina, figura actual de 'Esto es Guerra' y expareja de Mario Irivarren, ha sorprendido a sus seguidores al anunciar el lanzamiento de una suscripción paga en su cuenta de Instagram. Por un monto mensual de S/19.90, la arequipeña ofrecerá contenido exclusivo para quienes se sumen a esta nueva modalidad, incluyendo historias, publicaciones, transmisiones en vivo y un chat directo con ella.

En una entrevista con el programa 'Amor y fuego', la también odontóloga aclaró que esta decisión no está vinculada a su reciente ruptura con Irivarren, sino que es el resultado de un trabajo constante en su imagen personal. “Vengo haciendo producciones, trabajando en mi imagen hace mucho tiempo, no crean que yo acabé con Mario y empecé a ser otra persona”, declaró Molina ante las cámaras.

Onelia Molina sigue los pasos de Alejandra Baigorria en redes sociales

Con esta movida, Onelia Molina se suma a otras figuras del espectáculo como Alejandra Baigorria, quien también ofrece contenido exclusivo en sus redes sociales bajo el mismo modelo de suscripción. Ambas comparten el mismo precio: S/19.90 al mes. “Es algo nuevo para mí, estoy optando por abrir todo, absolutamente todo. Se vienen nuevos proyectos (...) En estos días ya va a salir, así que estén atentos”, comentó la influencer sobre esta nueva etapa digital.

El servicio, habilitado en Instagram, ya cuenta con 50 suscriptores activos, lo que representa un ingreso mensual aproximado de S/1.000. Entre los beneficios ofrecidos, los suscriptores tendrán acceso a contenido inédito, podrán interactuar con ella mediante un chat exclusivo y contarán con una insignia especial que los diferencia del resto de seguidores.

¿Qué dijo Onelia Molina sobre las salidas de Mario Irivarren?

En una entrevista anterior, Onelia Molina rompió su silencio al ser consultada por la reciente exposición pública de Mario Irivarren, su expareja, quien fue captado el último fin de semana en distintas discotecas limeñas junto a Patricio Parodi. Mientras las redes sociales lo catalogan como el nuevo “soltero de moda”, la arequipeña respondió con serenidad, pero marcando distancia.

“Muy bien está, aún es joven, así que puede salir, divertirse”, expresó Onelia, dejando entrever que no le molesta el estilo de vida de Irivarren. No obstante, al ser consultada por sus propias salidas nocturnas, fue enfática en aclarar que no se trata de fiestas, sino de compromisos profesionales: “Yo salgo a trabajar, él lo sabe”.