El reciente aniversario de Corazón Serrano, celebrado con gran éxito, trajo consigo una inesperada revelación por parte de Estrella Torres. La cantante, quien fue una de las voces más queridas de la agrupación, confesó que no fue invitada a la celebración, al igual que otras exintegrantes.

Si bien la artista dejó claro que no guarda resentimientos y que respeta la decisión de la orquesta, su declaración generó sorpresa entre sus seguidores, quienes esperaban ver a las antiguas vocalistas en el evento. Torres también señaló que comprende que el enfoque de la agrupación estuvo en presentar a su nueva integrante, Cielo Fernández.

La sorpresiva declaración de Estrella Torres sobre Corazón Serrano

En una reciente entrevista para el programa 'Contra el tráfico' de Exitosa, Estrella Torres habló sobre la ausencia de exintegrantes en el aniversario de Corazón Serrano. La artista explicó que no solo ella quedó fuera de la celebración, sino también otras cantantes que formaron parte de la llamada "generación dorada" del grupo.

"No es algo que realmente me afecte porque tengo una bonita relación con Corazón Serrano, con los hermanos Guerrero Neira", declaró Torres, restándole importancia a su ausencia en el evento. Sin embargo, dejó entrever que le hubiera gustado ser parte del homenaje por los 32 años de la agrupación.

La cantante también mencionó a Thamara Gómez, otra exvocalista del grupo, como una de las artistas que tampoco recibió una invitación. "Tendrán sus razones y sus motivos, porque no nos han invitado, no solamente a mí, sino a todas las chicas exintegrantes de Corazón Serrano. No invitaron a Thamara, a ninguna", comentó.

A pesar de no haber estado presente en la celebración, Estrella Torres recordó con gratitud su paso por la agrupación y el impacto que tuvo en su carrera. "Corazón Serrano es una agrupación que me abrió sus puertas, donde me inicié, donde la gente me conoció y bueno, supongo que para otra oportunidad será", añadió.