Estrella asegura que no la invitaron al aniversario de CS y Edwin responde: Tuvieron su época

Previo al concierto por el aniversario de Corazón Serrano, se ha generado gran expectativa y debate entre los seguidores de la agrupación. El evento del 8 de febrero en el Estadio San Marcos promete ser inolvidable, sin embargo, algunas declaraciones recientes han causado revuelo. Edwin Guerrero, fundador del grupo, respondió a las dudas sobre la ausencia de exintegrantes como Cielo Torres y Thamara Gómez en la celebración.

En una transmisión del canal de TikTok ‘Kalú ProStudio’, Edwin Guerrero explicó que la agrupación ha evolucionado con nuevas voces y que las canciones han sido regrabadas para mantener la identidad actual del grupo. Asimismo, enfatizó que la falta de invitación a las exvocalistas no es un desaire, sino una decisión acorde a la dirección musical que han tomado en los últimos años.

Estrella Torres asegura que Corazón Serrano no fue invitada a su aniversario

En una reciente entrevista con el programa '¡Todo se Filtra!', Estrella Torres reveló que no fue invitada al evento. "La verdad es que no, no nos han invitado a ninguna de las chicas antiguas, y de hecho el público estaba pidiendo eso", declaró la cantante, mostrando su sorpresa y descontento ante la situación.

El anuncio causó revuelo entre los fans, quienes esperaban una reunión especial con las voces que marcaron una etapa importante en la historia de la agrupación piurana. Sin embargo, el fundador de Corazón Serrano aclaró sus razones y afirmó que ellas aún forman parte del grupo.

Edwin Guerrero explica por qué no invitó a Estrella y Thamara al aniversario

Ante las críticas y cuestionamientos, Edwin Guerrero, fundador de Corazón Serrano, decidió aclarar la situación en una transmisión en vivo a través del canal de TikTok 'Kalú ProStudio'. "No quiero que se tome a mal, ellas han tenido su época bacán, pero el grupo ha tomado un nivel bonito y está con las chicas de ahora", explicó el productor.

Asimismo, Guerrero justificó la decisión de regrabar algunos de los temas interpretados originalmente por las exintegrantes. "Las canciones han sido regrabadas también. Imagínate que venga una excantante y cante lo mismo que ya ha sido regrabado, no tiene sentido", afirmó.

Además, el productor aseguró que la regrabación de estos éxitos no se debe a que las versiones anteriores no fueran de su agrado, sino a que la piratería afectó la distribución original. "Ninguna de esas canciones estaba en nuestros canales, así que se regrabó con las chicas que están ahora", agregó.