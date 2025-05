Gino Arévalo, actor cómico del programa 'Humor recargado', no oculta el impacto que tuvo en su vida personal la ruptura con su esposa tras la revelación de su infidelidad. El actor y comediante, que actualmente se prepara para culminar sus estudios en Derecho, confesó que el divorcio fue un golpe duro que lo llevó a caer en hábitos autodestructivos. “Caí en el alcohol, las drogas, al divorciarme, pero lo dejé”, aseguró, mostrando su vulnerabilidad y el camino de superación que ha seguido desde entonces.

El actor, que reveló que este año cumple dos años de estar divorciado, confesó que su arrepentimiento es genuino y que la fe en Dios fue fundamental para su transformación. Además, relató que recibió propuestas para demostrar que el cambio es posible si existe voluntad real y apoyo espiritual.

“Cumpliré dos años de divorciado y si Dios me diera a escoger un deseo, le pediría recuperar a mi familia, porque les fallé, fui infiel, un mal hombre, pero cambié”, afirmó Gino Arévalo, mostrando un arrepentimiento sincero y una profunda reflexión sobre sus errores pasados. Además, comentó que ahora está tranquilo y que incluso le han propuesto ser ‘coach’ para compartir su experiencia y motivar a otros a cambiar.

"No engaño a nadie y aunque no lo creas me han propuesto ser ‘coach’ para hablar desde mi experiencia que el cambio se puede dar. Sigo estudiando mi carrera de derecho, el otro año ya termino", expresó el cómico de 'Humor recargado'.