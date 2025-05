Actriz peruana Isabela Merced aparece como Hawkgirl en el tráiler de ‘Superman’, la película más esperada de 2025

El tan esperado tráiler de ‘Superman’ se estrenó este miércoles 14 de mayo y no tardó en encender las redes. Dirigida por James Gunn, la cinta promete marcar el inicio de una nueva etapa para el legendario superhéroe. Pero más allá del regreso del Hombre de Acero, hubo otra aparición que sorprendió: Isabela Merced, la actriz peruana que da vida a la intrépida Hawkgirl.

Aunque ya se la había visto brevemente en el primer teaser, este nuevo avance permite conocer mejor su traje, su actitud en escena y el rol clave que tendrá dentro del equipo que acompaña al Superman interpretado por David Corenswet. En una secuencia aparece sobrevolando los rascacielos de Metrópolis junto a Guy Gardner (Green Lantern) y Mister Terrific, y en otra irrumpe por los ventanales de un edificio mientras rescata a un civil en pleno vuelo.

¿Cómo es el traje de Hawgirl, interpretado por la peruana Isabela Merced?

Isabela Merced, una de las jóvenes actrices con mayor proyección en Hollywood, sorprende con su imponente look como Hawkgirl en la nueva película de ‘Superman’. Su traje, una mezcla de blanco, negro y dorado, destaca por su diseño ajustado y detalles metálicos que reflejan tanto su fuerza como su habilidad en combate. Las alas desplegadas y el casco con forma de halcón completan la poderosa imagen del personaje.

Este rol representa un paso importante en la carrera de la actriz de raíces peruanas, quien ya dejó huella en el universo Marvel interpretando a Anya Corazon en ‘Madame Web’ (2024). Además, participó en la cinta de ciencia ficción ‘Alien: Romulus’, protagonizó el drama juvenil ‘Turtles All the Way Down’ y fue parte del elenco de la segunda temporada de ‘The Last of Us’ en Max.

La nueva cinta del Hombre de Acero, bajo la dirección de James Gunn, llegará a los cines de América Latina, incluido el Perú, el 10 de julio de 2025. Un día después se estrenará en Estados Unidos y Canadá. Este filme abrirá oficialmente la nueva etapa del Universo DC, que promete un enfoque más profundo y ambicioso para sus icónicos superhéroes.