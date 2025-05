Magaly arremetió contra Sofía Franco por no aclarar su relación con Álvaro Paz de la Barra. Foto: Composición LR/ATV/difusión | atv

Sofía Franco vuelve a estar en el ojo público debido a la cercanía con Álvaro Paz de la Barra, su aún esposo y padre de su hijo. La conductora, que próximamente regresará a la televisión con el programa ‘El gran chef famosos, extremo’, fue consultada recientemente sobre una posible reconciliación con el exalcalde de La Molina. Sin embargo, llamó la atención al evitar dar una respuesta clara sobre el tema.

Esta actitud evasiva no pasó desapercibida para Magaly Medina, quien cuestionó la falta de sinceridad de Sofía Franco. Según la 'Urraca', detrás de esa ambigüedad habría una sensación de vergüenza por parte de Franco al no querer reconocer públicamente que ha retomado la relación con el político, tras los problemas que ambos vivieron y que fueron de conocimiento público.

Magaly Medina critica respuestas evasivas de Sofía Franco sobre su relación con Paz de la Barra

El 14 de mayo, en su programa ‘Magaly TV, la firme’, Magaly Medina comentó la reciente familiaridad con la que Álvaro Paz de la Barra se refirió a Sofía Franco en redes sociales, llamándola “mi gringa”. “Si tú no tuvieras nada con tu marido, él no te va a nombrar con un artículo posesivo. Mi gringa. Aquí estoy con mi gringa. Estamos bien”, empezó diciendo la periodista.

Además, Magaly criticó la manera evasiva con la que Sofía Franco respondió a las preguntas sobre su vínculo con el exalcalde de La Molina, quien argumentó estar enfocada en sus proyectos y no en el amor. Para la popular 'Urraca', esta actitud muestra que la exconductora no quiere reconocer públicamente que ha retomado su relación con una persona con la que tuvo un pasado complicado marcado por violencia y una relación tóxica.

“Yo creo que en el fondo tiene un poquito de vergüenza, de la censura, de las críticas y de los comentarios que va a escuchar porque es deprimente ver a una mujer que alguna vez ha sido maltratada, humillada públicamente por su pareja y que ahora lo acompaña como incondicional, celebrándole todo”, expresó Magaly Medina.

La conductora de ATV también destacó que si realmente Sofía Franco no mantuviera ningún vínculo sentimental con Álvaro Paz de la Barra, ya habría formalizado su divorcio. “Hace rato se hubiera divorciado, hace rato estaría por su lado haciendo sus cosas, no compartiendo cámaras, no caminando a su lado mientras él hace campaña”, afirmó Magaly, para concluir contundentemente: “Yo creo que muy en el fondo, muy en el fondo, se avergüenza”.

Sofía Franco se pronuncia sobre una posible reconciliación con Álvaro Paz de la Barra

En un reciente video de redes sociales, Álvaro Paz de la Barra se mostró en compañía de Sofía Franco y se refirió a ella como “mi gringa”, para promocionar su participación en 'El gran chef famosos'. “Estoy con mi gringa, es mi gringa por si acaso. Les cuento que próximamente va a estar en 'El gran chef famosos, extremo', no tan extremo para ella”, comentó el exalcalde.

Tras ser presentada en el reality de Latina, Sofía Franco fue consultada por un medio local sobre una posible reconciliación con el padre de su hijo, a lo que ella se mostró evasiva. “No tengo tiempo para el amor. Viajo mucho y estoy enfocada en mis cosas”, declaró, dejando claro que no hay espacio en su vida actual para una relación amorosa.