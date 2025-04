La reciente boda de Alejandra Baigorria se ha visto opacada por una polémica que ha acaparado la atención de los seguidores de la farándula peruana. Un video viralizó un momento incómodo entre Mario Irivarren y Alejandra Baigorria, en el cual el chico reality le menciona a Alejandra que planea llamar a su exnovia, Vania Bludau, mientras su actual pareja, Onelia Molina, estaba cerca. Este comentario desencadenó una ola de reacciones en las redes sociales, donde los seguidores de los involucrados comenzaron a especular sobre el estado de la relación de los chicos reality.

Ante la controversia, Mario Irivarren no tardó en disculparse públicamente con Onelia Molina a través de su podcast 'Good Time'. El chico reality reconoció que las declaraciones hechas en el video eran ciertas y que efectivamente pensaba contactar a Vania Bludau para “cerrar ciclos”, ya que su relación con ella terminó en malos términos. Esta sinceridad, aunque esperada, no logró calmar los ánimos de sus seguidores, quienes siguen cuestionando su comportamiento.

El video de Tula Rodríguez y Vania Bludau que avivó la polémica

Luego de las polémicas declaraciones de Mario Irivarren, Tula Rodríguez compartió junto a Vania Bludau. Durante las grabaciones de 'El gran chef famosos', donde ambas son concursantes, Tula le hace una pregunta a Vania que rápidamente se viralizó en las redes. En el video, Tula, entre risas, le pregunta: "Amiga, ¿ya te llamaron?" y Vania se ríe de forma irónica. La conductora, también riendo, le responde: "No, te estoy preguntando si te llamaron para la grabación." La influencer responde afirmativamente, entre risas, y Tula le dice: "Pero, ¿te llamaron o no?" A lo que Vania responde: "Me acaba de llamar." Tula, sorprendida, exclama: "La acaban de llamar." Este momento fue rápidamente interpretado por los seguidores como una referencia directa a las recientes declaraciones del chico reality sobre llamarla para “cerrar ciclos”.

¿Qué dijo Mario Irivarren sobre la polémica llamada a Vania Bludau?

Durante su descargo en 'Good Time', Mario Irivarren explicó que su deseo de contactar a Vania Bludau nació de la necesidad de cerrar un ciclo pendiente en su vida. "Siempre he pensado que sería bueno que en algún momento se dé esa conversación con Vania, era para cerrar ciclos de lo que pasó. Es de conocimiento público que acabamos en malos términos, pero siento que cuando el tiempo pasa y las heridas sanan es bueno tener esa conversación para cerrar las heridas del pasado", expresó el chico reality.

Finalmente, reiteró sus disculpas a su actual pareja, Onelia Molina, quien se vio afectada por la polémica. "Como dije al inicio, quiero pedirle perdón desde lo más profundo de mi corazón, me toca asumir. Es una situación incómoda para todos los involucrados, sé que el video se presta para muchas interpretaciones y cada uno es libre de pensar lo que crea conveniente. Eso era todo lo que yo tenía que decir, no hay más que hablar", concluyó Irivarren.