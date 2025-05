Dina Páucar se pronuncia sobre los ceñidos trajes de Yarita Lizeth: “Hay que dejarla ser feliz”

Con una trayectoria de 35 años persiguiendo sus sueños, Dina Páucar continúa trabajando con la misma pasión de siempre. A pesar de haber cantado ante multitudes, la reconocida cantante huanuqueña afirma que no se conforma con lo logrado. Además, la ‘Diosa hermosa del amor’ expresó su deseo de participar en un gran festival que reúna a destacados exponentes del folclore. Entre sus amistades más cercanas se encuentra Yarita Lizeth, a quien le guarda un especial aprecio.



“Creo que no te puedes dormir en tus laureles, no te puedes quedar atrás, tienes que seguir innovando y sacando más canciones. Acabo de regrabar mis producciones que había hecho para otras empresas porque no nos han permitido utilizarlas. Hemos querido compartir (el 50% de las ganancias) con los promotores, pero se han negado. Y eso que nosotros somos los que hemos pagado el permiso a los compositores para poder cantar, no los productores. Hace unas semanas regrabamos 47 canciones. Vamos a seguir soltándolo poco a poco”, comentó en una reciente entrevista para La República.

Dina Páucar elogia el talento de Yarita Lizeth



Dina Páucar, conocida por éxitos como ‘Todo empezó como jugando’, ‘Volveré’ y ‘El picaflor’, ha sido reconocida como una de las más grandes representantes del folclore nacional. Sin embargo, la artista reconoce que existen otras grandes exponentes del género como Yarita Lizeth, quien en la actualidad goza de la preferencia del público.



Páucar, quien el próximo 13 de junio celebrará la víspera de su cumpleaños en el Teatro Municipal de Lima, aseguró que en el Perú hay mucho talento, como el que posee la ‘Chinita del amor’. “Hace 10 años nadie hablaba de Yarita Lizeth. Ahora se habla muy bien. Yarita me encanta mucho porque ella es mi ahijada”, expresó Dina.

Asimismo, la artista huanuqueña contó cuál fue el consejo que le dio a Yarita años atrás. “La conozco desde sus inicios, su sufrimiento y todo. Una vez le dije: ‘Trabaja mucho en tu nombre, que no te importe que te digan lo que quieran’”, añadió.

Dina Páucar respalda a Yarita Lizeth



Más allá del éxito de Yarita Lizeth, la intérprete puneña ha recibido duros cuestionamientos por sus atuendos. Mientras unos han valorado su estilo juvenil, otras exponentes del folclore han asegurado que no se siente representados por la cantante de Juliaca. “Bueno, ella se viste como quiere”, manifestó Dina Páucar.



Asimismo, la intérprete de ‘Madre’ fue contundente al indicar que Yarita cuenta con todo su apoyo. “Yo la respaldo. Si ella se siente cómoda y si es feliz, pues hay que dejarla ser feliz”, concluyó.