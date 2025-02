A través de una emotiva entrevista, Yarita Lizeth compartió su experiencia con su primer mánager, quien la presionó a trabajar en condiciones extremas. Fue así como la artista relató cómo su inexperiencia la llevó a aceptar un contrato que resultó ser una trampa.

Yarita Lizeth, en un principio, se mostró emocionada por la cantidad de contratos que su representante le conseguía, pero pronto se dio cuenta de que su salud se estaba viendo afectada. “Tenía 70 contratos al mes, casi ni un día de descanso”, confesó la cantante.

La impactante confesión de Yarita Lizeth

En su reciente entrevista en el programa ‘Encendidos’ de RPP, Yarita Lizeth relató que un famoso productor fue su mánager al inicio de su carrera y, a pesar de que estaba feliz de la gran cantidad de contratos que le conseguía, eso llegó a afectar su salud.

“Tenía 70 contratos al mes, yo feliz, muy contenta porque estaba trabajando y, obviamente, recibíamos platita. Yo estaba contenta de que mucha gente me quiera y me espere con todas las ganas de poder bailar. Pasaron tres años, y me propuso seguir con el contrato, pero me negué”, detalló la cantante sobre el tema.

Cabe señalar que Yarita Lizeth detalló que la presión era tanta que no descansaba mucho por la cantidad de contratos que tenía: “También porque trabajé 70 contratos al mes, casi ni un día de descanso. El primer año fue normal, el segundo año también, pero el tercer año hizo que yo perdiera un poco la voz”.

¿Qué pasó después?

Por otro lado, Yarita Lizeth explicó que su mánager no mostraba preocupación por su bienestar. A pesar de estar enferma y recibir tratamiento médico, la presión por cumplir con los conciertos era constante.

“Me tuvieron que llevar a la clínica en una o en dos oportunidades. El doctor dijo: ‘esta chica tiene que descansar porque está mal, porque no se alimenta’, pero él no quiso. Yo tenía que salir a trabajar y regresarme a la clínica porque estaba recibiendo un tratamiento de vitaminas y sueros”, añadió al respecto.