La cantante folclórica Yarita Lizeth ha confirmado su separación de Patric Lundberg, revelando las razones detrás de su decisión durante un emotivo concierto en Cusco. La artista, conocida por su carisma y conexión con el público, ha expresado su deseo de continuar con su carrera musical y no descarta la posibilidad de un nuevo amor. Ante esa situación, sus fans no tardaron en relacionarla con el doctor Fong.



Durante su presentación el pasado 11 de mayo, en el último Día de la Madre, Yarita Lizeth sorprendió a sus seguidores al anunciar su ruptura. “Me voy al lado de las solteras”, fue la frase que desató una ola de reacciones entre sus fans. La artista, que contrajo matrimonio con el sueco Patric Lundberg en septiembre de 2023, había mantenido un perfil bajo en los últimos meses, lo que avivó los rumores sobre su situación sentimental.

Fans quieren juntar a Yarita Lizeth y al doctor Fong



A pesar de la ruptura, Yarita Lizeth no cierra las puertas al amor. Durante su concierto, mencionó que le gustaría conocer a un hombre de Cusco, dejando entrever que está abierta a nuevas oportunidades. “Solamente quiero uno (no ocho), pero sí me gustaría conocer a un cusqueño”, comentó, generando sonrisas entre sus seguidores.

Sin embargo, sus seguidores no tardaron en pedirle que le haga caso al doctor Victor Hugo Barriga Fong, quien ha acompañado a la artista puneña a varios de sus conciertos. “Dr. Fong, llegó tu momentoo, esta vez sí definitiva”, “Doctor Fong, tu momento es ahora”, “Amor a la distancia no funciona”, “Doctor Fong, es ahora o nunca” y “Doctor Fong, llego tu oportunidad, tú la acompañabas en sus conciertos”; fueron algunas de las reacciones de sus fans.

Fans de Yarita Lizeth la 'shippean' con el doctor Fong. Foto: captura/Tiktok.

Yarita Lizeth y Patric Lundberg: razones de la separación



Yarita Lizeth, quien se ha ganado el corazón del público con su música, aclaró que su separación no se debió a una infidelidad. “No es por un engaño ni nada, es por amar mi carrera y amar lo que hago. Con ustedes me siento feliz”, afirmó, dejando claro que su pasión por la música fue un factor determinante en su decisión.



La artista puneña ha compartido que, aunque hay múltiples razones detrás de su separación, no se siente lista para revelarlas todas en este momento. “La vida tiene que continuar, tengo que seguir, tengo muchos proyectos que quiero que se cristalicen”, expresó, mostrando su compromiso con su carrera y su deseo de avanzar en su vida personal y profesional.