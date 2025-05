Jonathan Maicelo estuvo en 'El valor de la verdad' y en la pregunta 9 contestó una de las preguntas más comentadas en las últimas semanas: la violencia física que habría ejercido contra Samantha Batallanos. El púgil sorprendió al confesar que nunca agredió a una mujer en su vida y, por el contrario, indicó que fue la modelo peruana quien lo agredió durante su relación. "Sí, hubo violencia verbal, pero física, no (...) Además, ella me chantajeó, me pidió S/50.000 para no denunciarme", indicó.

Asimismo, Maicelo aseguró tener pruebas que demostrarían el chantaje de Samantha Batallanos, a quien, en otra pregunta, tildó de "celosa" y la acusó de revisarle hasta los correos electrónicos. "Veía hasta mi Gmail. Yo nunca llegué a ese extremo", expresó Jonathan.

Samantha Batallanos habría chantajeado a Jonathan Maicelo para no denunciarlo por agresión

"¿Y esta noticia es falsa? Jonathan Maicelo es sentenciado a prisión suspendida tras demanda interpuesta por Samantha Batallanos", leyó Beto Ortiz, quien confrontó al boxeador. Ante esto, Maicelo reveló que todas las informaciones que salieron en su momento sobre una posible sentencia en su contra eran mentira. "Eso es falso", expresó.

En otro momento de 'El valor de la verdad', Jonathan Maicelo dio detalles de la relación tóxica que llevó con Samantha Batallanos. "Cambié muchas cosas por ella. Nos separamos un tiempo y volvimos por insistencia mía porque, supuestamente, yo había sido el del error. Me pidió clave de esto, del otro y se lo di, pensando que con eso iba a mejorar, pero no...", recordó el boxeador peruano.