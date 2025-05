Janet Barboza no se quedo callada y arremetió contra Cueva. Foto: composición LR/América TV/ATV

El futbolista Christian Cueva reapareció recientemente en el programa de Jefferson Farfán, ‘Enfocados’, donde pidió disculpas públicas a sus tres hijos. Sin embargo, la controversia sobre el cumplimiento de la pensión de alimentos continúa, ya que Pamela López sostiene que el jugador no ha estado cumpliendo con esta obligación. El tema llegó al set de ‘América hoy’, en el que Samahara Lobatón defendió al futbolista, afirmando que el futbolista sí estaría cumpliendo con la pensión, pero que el proceso legal y administrativo lo retrasa.

Samahara Lobarón defiende a Christian Cueva y Janet Barboza la encara

Durante el debate en vivo en ‘América hoy’, Samahara Lobatón aseguró que el abogado de Christian Cueva ha declarado que el futbolista deposita la pensión en una cuenta del Banco de la Nación y que el retraso sería responsabilidad del sistema judicial. “A mí me pasó igual. Reclamé y me desembolsaron el dinero”, dijo Samahara, comparando su experiencia personal con la situación actual de Pamela López.

Ante estas declaraciones, Janet Barboza tomó la palabra para recordar que el futbolista apeló la denuncia de pensión, lo que dilató el proceso legal y retrasó aún más la entrega del dinero a los menores. “Cueva apeló y al apelar se dilataba mucho más”, expresó la conductora.

Janet Barboza le respondió a la hija de Melissa Klug por justificar a Christian Cueva: "Samahara, los niños tienen que comer, al niño no le puedes decir, espera 6 meses para comer. Las criaturas comen todos los días", afirmó con contundencia, subrayando que el bienestar de los menores debe ser prioritario frente a cualquier conflicto legal o personal.

En respuesta, Samahara Lobatón recalcó que el dinero eventualmente llegará a manos de Pamela López si efectivamente se encuentra en el Banco de la Nación. “No quiere decir que no esté pasando, porque en algún momento va a llegar el dinero”, sostuvo. Además, aseguró que la disputa legal entre Cueva y López no es solo económica, sino también emocional: “Es un tema de ambos papás, un tema de egos, por eso no se ponen de acuerdo”.