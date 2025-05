Christian Cueva regresó al pódcast 'Enfocados', conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, donde habló abiertamente sobre su situación actual en Cienciano y algunos aspectos de su vida personal. Durante la charla, el mediocampista no evitó tocar las recientes controversias que han afectado su vida fuera del fútbol, incluida su separación de Pamela López, madre de sus tres hijos.

El jugador aprovechó la ocasión para aclarar los rumores que vinculaban su actual relación con el fin de su matrimonio con López. Cueva dejó en claro que su pareja actual, Pamela Franco, no fue la causa de la ruptura, a pesar de que se sabe que ambos mantuvieron su relación clandestina mientras él seguía con la madre de sus hijos.

Christian Cueva revela por qué se separó de Pamela López

Durante la entrevista en el pódcast 'Enfocados', Christian Cueva habló con entusiasmo sobre su relación con Pamela Franco, a quien describió como una mujer que lo inspira. Asimismo, compartió detalles sobre el fin de su relación con la madre de sus hijos, Pamela López, y aclaró que su ruptura no estuvo relacionada con el inicio de su romance con la cantante de cumbia.

El mediocampista desmintió a quienes lo acusan de haber abandonado a su familia, aclarando que ya no considera a su aún esposa, Pamela López, parte de la misma. “Una de las situaciones que la gente mucho juzga y habla es ‘tú dejaste a tu familia’. No señores, yo no dejé a mi familia en ningún momento. Mi familia siguen siendo mis hijos, siguen siendo mis padres, mis hermanos, esa es mi familia. La que hice en algún momento se tuvo que cortar por situaciones de una relación de dos. Ahí queda”, aseguró Cueva.

Finalmente, Christian Cueva explicó que su decisión de terminar con Pamela López fue personal y no estuvo influenciada por una tercera persona, a pesar de la controversia generada por su relación extramatrimonial con Pamela Franco en 2018. El futbolista afirmó que la separación fue el resultado de problemas no resueltos durante su relación. “Yo no voy a dar más detalles, más cosas, porque no es. Se cortó y listo. Y no se cortó por nadie, eso quiero decirles y aclararles a todos, por nadie. Fueron decisiones propias porque arrastramos cosas que en su momento no las corregimos o no las sanamos, y punto, queda ahí. No fue una tercera persona, una cuarta o una quinta”, agregó Cueva.

Christian Cueva dedicó sentidas palabras a Pamela López

En otro momento de la conversación, Christian Cueva le dedicó unas emotivas palabras a Pamela López, la madre de sus tres hijos y con quien ha tenido diversos enfrentamientos legales: “Pedirle a Dios que siempre estén con salud, que los cure, que los sane, a su mamá, lógicamente”.

También habló sobre su hijo menor, quien celebró su cumpleaños recientemente, y destacó que su principal objetivo es estar presente en cada etapa de la vida de sus hijos. “Ellos se merecen lo mejor. Quiero cortar esto aquí, tratar de en su momento poder hacer las cosas correctas con su mamá y que ellos sean felices”, comentó.