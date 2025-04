Christian Cueva, de a pocos, retoma su camino en el fútbol profesional. Luego de unos meses lleno de altibajos, el volante de Cienciano del Cusco se reencontró con el gol en la Liga 1 y anotó un doblete para la victoria del equipo cusqueño ante Sport Huancayo por una nueva fecha del torneo local. Estas anotaciones emocionaron al popular 'Aladino', quien, visiblemente conmovido, le dedicó sus conquistas a sus tres pequeños hijos, mostrando un polo con la frase "los amo y extraño".

Cabe destacar que hace unos días, en una entrevista para 'Amor y fuego', Rosario Sasieta, abogada de Pamela López, aseguró que Cueva no respetó el horario establecido y abandonó a sus hijos antes de lo previsto por encontrarse con Pamela Franco, su actual pareja.

Christian Cueva y el amoroso mensaje a sus hijos que lo dejó emocionado

La dedicatoria de los goles con la camiseta de Cienciano no se limitó al campo de juego. En el postpartido, Christian Cueva fue el más buscado por los medios deportivos y cuando lo abordaron, además de agradecer a su equipo y compañeros por la confianza brindada, le volvió a mandar un sensible mensaje a los tres hijos que tiene con Pamela López, su expareja y aún esposa.

"Quiero darle, si me lo permiten, un saludo a mis hijos, que realmente desde acá les quiero decir que los amo y extraño y que cada cosa que haga en el fútbol es por ellos", expresó muy sentido Christian Cueva.

“Me siento muy emocionado. A veces son señales que uno tiene para darle un mensaje a las personas que más amo. En este caso, a mis hijos. Decirles que los amo. Son mi vida y seguiré esforzándome por ellos”, expresó con la voz entrecortada.

Rosario Sasieta hace dura acusación contra Christian Cueva

En su intervención en 'Amor y fuego', Rosario Sasieta relató los detalles de la reunión de Christian Cueva con sus hijos. Según explicó la letrada, el encuentro se organizó en un reconocido centro comercial de Lima y estaba programado para un horario específico. "A través del letrado que patrocina a Cueva, me pidió por favor que pudiéramos coordinar para que los niños puedan estar con su padre. Llamé a Pamela López y se quedó en un centro comercial. Ella tuvo que mandar a sus hijos, de los tres, dos, porque la mayor no quería", detalló Sasieta.

No obstante, la reunión tomó un giro inesperado. "¿Y qué hizo el señor? Llegan los niños al centro comercial y sencillamente el padre se fue de viaje", continuó la abogada. "Llegó, los vio y los dejó cada uno solo en un juego diferente y él había pedido de tal hora a tal hora. Yo logré eso porque Pamela quería que vean a su padre, pero sencillamente se fue", añadió, dejando en claro la actitud de Cueva durante el encuentro.

Aunque Sasieta no mencionó directamente a Pamela Franco, dejó entrever que Christian Cueva se habría ido para encontrarse con la cantante, con quien actualmente mantiene una relación sentimental. "Ya sabemos con quién se fue, se fue con... una persona. Y no es que Pamela no los deje ver", concluyó la abogada.