Onelia Molina vuelve a estar en el centro de la atención mediática tras ser captada en una salida nocturna junto a Gloria Palao, hermana de Said Palao, y Macarena Vélez, expareja del mismo. Este encuentro se produjo poco después de que Molina anunciara su ruptura con Mario Irivarren, tras la polémica generada por la conversación entre el 'guerrero' y Alejandra Baigorria sobre Vania Bludau.

La reunión, que tuvo lugar en una discoteca de Lima, fue compartida por la propia Onelia en sus redes sociales, generando sorpresa entre sus seguidores al identificar a Gloria Palao en las imágenes. La presencia de Macarena Vélez también llamó la atención, considerando su anterior relación con Said Palao y sus diferencias públicas con Alejandra Baigorria.

Onelia Molina celebra con Macarena Vélez y Gloria Palao

La modelo arequipeña publicó en su cuenta de Instagram: "Celebrando a mis mamacitas favoritas", acompañando el mensaje con fotografías y videos de la velada. En las imágenes se observa a Onelia Molina disfrutando de la noche junto a Gloria Palao y Macarena Vélez, quien también compartió un video con la hermana de Said y la expareja de Mario Irivarren, acompañado de la frase: "Si ya saben cómo nos ponemos".

Foto: Instagram

En una ocasión anterior, Onelia Molina ya había sido cuestionada por su cercanía con Macarena Vélez, especialmente tras la difusión del polémico video entre Mario Irivarren y Alejandra Baigorria. Muchos interpretaron su amistad como una provocación hacia la ahora esposa de Said Palao. Ante ello, la odontóloga aclaró: “Macarena es mi amiga de hace mucho tiempo, la quiero mucho, la considero mucho, hablamos mucho, he subido fotos con ella constantemente, y eso es lo que la gente no sabe”.

Onelia Molina habría mandado fuerte mensaje contra Alejandra Baigorria

Durante su participación en el programa 'América Espectáculos', Onelia Molina reafirmó su independencia profesional al señalar que sus logros no dependen de terceros. “Las personas llegan y te suman. No creo que ellos definan lo que yo soy porque vengo trabajando constantemente. Yo he venido de un casting a nivel nacional, a mí nadie me regaló el título, yo no entré por ser pareja de alguien”, expresó con firmeza la modelo arequipeña, marcando distancia de las especulaciones sobre su trayectoria.

Estas declaraciones fueron interpretadas por varios usuarios en redes sociales como una indirecta hacia Alejandra Baigorria. La empresaria, quien alcanzó notoriedad en televisión tras su participación en 'Combate' y su mediática relación con Mario Hart, ha sido señalada en más de una ocasión por quienes consideran que su llegada a los reflectores estuvo influenciada por su romance con el piloto.