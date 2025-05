La reciente aparición de Cielo Fernández en un show en vivo de Corazón Serrano ha causado revuelo en el mundo del espectáculo. Todo se originó por un breve, pero significativo comentario realizado por la artista sobre el escenario, lo que ha sido interpretado como una indirecta relacionada con el escándalo de infidelidad en el que se ha visto envuelta junto a Axel Medina, cantante de La Única Tropical.

El hecho se produjo durante el último fin de semana, en uno de los conciertos más recientes de la agrupación piurana, cuando Cielo Fernández, sin aludir directamente a nadie, pronunció una frase que no pasó desapercibida: “Oye Dany, y si tan solo supiera cuánto me gusta... Tal vez no dudaría muchas cosas”. El comentario encendió inmediatamente las redes sociales, donde usuarios relacionaron sus palabras con los rumores de un presunto vínculo sentimental con Medina.

El curioso mensaje de Cielo Fernández en concierto de Corazón Serrano

La presentación se realizó el fin de semana del 3 al 5 de mayo, y fue grabada por asistentes al evento. En los videos difundidos se puede ver a Cielo Fernández interpretando una canción en medio del show, cuando interrumpe brevemente para lanzar el misterioso comentario mientras baja la mirada, sonríe y luego continúa cantando. La escena quedó registrada y fue ampliamente compartida en plataformas como TikTok y Facebook.

A su alrededor, las reacciones fueron diversas. En particular, se captó a Briela Cirilo, también integrante de Corazón Serrano, notablemente sorprendida ante las palabras de su compañera. Aunque el animador del evento no comentó nada al respecto, la escena no tardó en viralizarse. Si bien Fernández no mencionó a Axel Medina en ningún momento, la conexión con la controversia actual resultó inevitable para muchos internautas que siguen de cerca el drama.

Exponen imágenes de Cielo Fernández y Axel Medina en medio de presunta infidelidad

El escándalo mediático comenzó tras las acusaciones públicas realizadas por Angie Stefany, expareja y madre del hijo de Axel Medina, quien denunció que el cantante le fue infiel con Cielo Fernández. Según sus declaraciones, cuenta con pruebas que confirmarían una relación extramatrimonial entre ambos artistas, las cuales ya circulan ampliamente en redes sociales.

Entre las pruebas más comentadas figuran:

Una fotografía de Cielo Fernández y Axel Medina almorzando juntos en un restaurante.

almorzando juntos en un restaurante. Un video grabado en una playa de Sechura, donde se ve a la cantante interpretando un tema de su antigua agrupación, Son del Duke, en presencia del vocalista de La Única Tropical.

A pesar de la exposición mediática, ni Fernández ni Medina han ofrecido declaraciones oficiales sobre la polémica. Tampoco se ha emitido un comunicado por parte de Corazón Serrano o La Única Tropical, lo que ha alimentado aún más las especulaciones. En tanto, el público continúa atento a cualquier aparición de los involucrados, especialmente tras la viralización del mensaje en el concierto.