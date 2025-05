El pasado 15 de abril, Fiorella Chirichigno, ex participante de 'Esto es guerra', conmovió a sus seguidores al anunciar que estaba esperando su primer bebé. La expareja de Paolo Guerrero compartió a través de sus redes sociales el emotivo momento en el que se enteró de su embarazo, y recientemente, ha decidido compartir otro hito importante en su vida: la revelación del sexo de su bebé.

La noticia causó una gran emoción entre sus seguidores, quienes la felicitaron efusivamente en los comentarios. Amigos y seguidores de la modelo expresaron su alegría y buenos deseos para la nueva etapa que está por comenzar en su vida.

Fiorella Chirichigno anuncia el sexo de su bebé

El 1 de mayo, Fiorella Chirichigno emocionó nuevamente a sus seguidores al revelar el sexo de su bebé a través de sus redes sociales. La exintegrante de 'Esto es guerra' compartió un video de su fiesta de revelación, donde, mediante una dinámica divertida, anunció que está esperando un niño. Con su característico sentido del humor, la coach ontológica reveló sus nervios al compartir la noticia: “Lo que pude rescatar de lo que me compartieron y se los comparto con mucho roche porque aunque no se me note, tenía y tengo mucho (no sé por qué)”.

Asimismo, en su publicación, la ex de Paolo Guerrero también expresó su agradecimiento por la salud de su hijo.“Tienen un sobrino mini kencito que con la bendición de Dios, viene sanito y con muchas ocurrencias para regalarnos”, agregó en el mensaje para sus seguidores, quienes se mostraron emocionados por este nuevo capítulo en su vida.

Asimismo, Fiorella aprovechó la ocasión para interactuar con sus fans y pidió sugerencias para el nombre de su bebé. “¿Me ayudan a encontrar nombre? Alemán, peruano, místico, corto que signifique algo y fácil de pronunciar que ya sus dos apellidos son bien complicados”, escribió, lo que generó una gran participación en los comentarios.

Fiorella Chirichigno reveló su embarazo en redes sociales

Fiorella Chirichigno, quien participó en 'Esto es guerra' y 'Combate', compartió con sus seguidores lo difícil que fue para ella quedarse embarazada. La modelo reveló que estuvo mucho tiempo tratando de lograrlo sin éxito, pero finalmente, el 22 de febrero de 2025, su persistencia dio frutos y recibió la esperada noticia: el resultado fue positivo.

En la descripción del video que compartió con sus seguidores, Fiorella expresó su emoción: “Queridas mías, es así como doña Florinda se enteró de que estaba embarazada, apenas se despertó un sábado 22 de febrero del 2025. Después de hacerse muchísimos tests durante más de un año, ella no podía creer que estaba leyendo bien el resultado positivo de su bebeciteeeeeee".