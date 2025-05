Magaly Medina y Rodrigo González, dos de las figuras más importantes de la televisión peruana, han protagonizado una historia de amistad y enemistad que ha mantenido a la audiencia del mundo del espectáculo en Perú atenta por años. Lo que comenzó como una relación profesional cercana en los inicios de sus carreras, se transformó con el tiempo en un distanciamiento que causó asombro entre sus seguidores. A lo largo de los años, las tensiones entre los dos conductores se hicieron públicas, revelando una serie de desacuerdos y disputas que se intensificaron con el paso del tiempo.

Ambos compartieron largos momentos en la pantalla y forjaron una amistad que parecía inquebrantable, pero la fama y los egos del mundo televisivo les pasaron factura.

¿Cómo se conocieron Magaly Medina y Rodrigo González?

La historia de la amistad entre Magaly Medina y Rodrigo González comenzó en 1998, cuando Rodrigo, con solo 16 años, inició su carrera en el mundo del espectáculo. En ese entonces, fue Magaly quien lo “amadrinó”, dándole la oportunidad de debutar en televisión. Con el tiempo, se hizo popularmente como 'Peluchín' y se convirtió en uno de los asistentes de producción en el programa de la periodista, “Magaly TeVe”. Fue allí donde, gracias a su trabajo y carisma, empezó a ganar popularidad.

Magaly Medina fue una figura clave en la carrera de Rodrigo. Incluso cuando este se trasladó a España luego de terminar su formación en Ciencias de la Comunicación, fue ella quien lo convenció de regresar a Perú para continuar su carrera televisiva.

“Cuando fui a España y él estaba trabajando allá, yo lo vi tan dueño de sí mismo, con un sarcasmo en la punta de la lengua, divertidísimo. Yo le dije que si él iba a Perú y quería trabajar en la televisión; él sí la haría si se comporta tal y como lo estaba haciendo. No paré de reírme. Gracioso y guapo. Ya cuando vino, fue Ney quien habló con las personas de otro programa”, señaló la ‘Urraca’ en 2014 cuando fue invitada del ‘El Valor de la Verdad’.

¿Por qué empezó su historia de enemistad?

La enemistad entre Magaly Medina y Rodrigo González comenzó a gestarse en 2015, cuando ambos se vieron envueltos en una serie de diferencias en sus estilos de trabajo y la creciente competitividad en la televisión peruana. Posteriormente, su relación se hizo más tensa en torno a la figura del esposo de la conductora de ATV, Alfredo Zambrano, cuando en 2022 la cantante Giuliana Rengifo reveló en el programa Amor y Fuego, de 'Peluchín', que tuvo un romance con el notario.

Luego de la revelación, los comunicadores se lanzaron indirectas en redes sociales, que culminaron en un pronunciamiento de Gonzáles sobre su amistad con la ‘Urraca’, confesando que su colega le impidió formar parte de ATV cuando salió de Latina y recordó la guerra por la exclusividad de la noticia que tuvieron tiempo atrás.

“A mí me ha pasado durante casi una década que era ataque tras ataque. (...) Me decían: ‘¿Pero no es tu amiga? Entonces, ¿por qué se ha expresado así de ti? ¿por qué ha minimizado tu programa? ¿por qué dice que a ustedes no los ve nadie? ¿por qué dice que las primicias son solo de ella? ¿por qué pidió en ATV que no te contraten cuando se sabía que ibas a ingresar al mediodía? ¿No se supone que es tu amiga?’ Pasando el tiempo también empecé a entender las cosas. Los amigos no dicen eso del trabajo de los otros amigos, no impiden que entres a canales de televisión porque se sienten amenazados. No tiran al suelo tu trabajo o el trabajo de tus compañeros”, reflexionó.

La última pelea entre ambos personajes televisivos fue en 2024 ocasionado por el escándalo de corrupción de Andrés Hurtado. En ese entonces, Rodrigo Gonzáles criticó a Magaly Medina por no dar suficiente cobertura al caso mediático. La conductora respondió fuerte, señalando que no dudaría en tomar medidas legales contra quienes la ataquen. “Le he mandado cartas notariales a personas que han querido involucrarme en corrupción, porque no permito que ensucien una carrera profesional de 27 años que ha sido limpia, honesta y transparente. A mí jamás se me han conocido tratos bajo la mesa, nunca he recibido dinero ni nunca he puesto un precio por alguna información o noticia”, sostuvo la 'Urraca' para Infobae Perú.

Magaly Medina y Rodrigo Gonzáles se reconciliaron en 2020. Foto: Latina Televisión.

Las dos veces en las que se reconciliaron públicamente

A pesar de los intensos desacuerdos, la historia de Magaly Medina y Rodrigo González no estuvo exenta de reconciliaciones. La primera vez que se amistaron ocurrió en 2015, cuando ambos protagonizaron un tenso encuentro en el set de Magaly TV de Latina Televisión. Durante la emisión del programa, ambos se enfrentaron cara a cara, reconociendo sus errores y dejando al descubierto las emociones que los había alejado. Aunque Medina señaló que los problemas empezaron cuando a ‘Peluchín’ se le “subieron los humos y el ego”, este indicó que el origen de sus diferencias se debió a su relación con Alfredo Zambrano. La conversación terminó en un abrazo y varias lágrimas.

La segunda reconciliación fue en 2020, cuando después de varios años de distanciamiento volvieron a reencontrarse en el programa Magaly TV La Firme. La conductora confesó públicamente que las diferencias con Rodrigo González seguían siendo visibles, pero que la relación de amistad que habían compartido tanto tiempo antes aún estaba presente. Durante esa reunión, ambos comunicadores conversaron sobre sus diferencias por cuestiones laborales e incluso se animaron a tener una batalla de rap diciéndose sus verdades.