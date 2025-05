Onelia Molina rompió su silencio y aclaró lo sucedido la noche en que Mario Irivarren fue fotografiado saliendo de su casa, luego de generar controversia tras el escándalo con Vania Bludau. En una entrevista exclusiva para 'Mande quien mande', la integrante de 'Esto es guerra' explicó que lo que ocurrió no fue más que una conversación entre dos personas con un romance de años. "Tuvimos una relación de 2 años, nos quedamos conversando hasta tarde, nosotros somos humanos, hay mucho cariño de por medio", confesó la modelo arequipeña, desmintiendo los rumores de una posible reconciliación romántica entre ambos.

Las imágenes de Mario Irivarren dejando la casa de Onelia rápidamente generaron especulaciones sobre una posible vuelta entre ellos, especialmente después del escándalo mediático por el video sobre Vania Bludau. Sin embargo, la odontóloga fue clara al señalar que no había nada más allá de una charla amistosa, buscando poner fin a las versiones malintencionadas que surgieron tras la polémica.

La última noche de Mario Irivarren y Onelia Molina

Onelia Molina compartió detalles de la última noche que pasó junto a Mario Irivarren, destacando lo emocional y sincero que fue el encuentro. En sus palabras, la conversación fue profunda y liberadora: "Siento que ese día nos abrimos tanto y soltamos tanto... Yo de Mario ese día me despido y no me despido mal, me despido con un abrazo, deseándole lo mejor".

La integrante de 'Esto es guerra' aseguró que la noche transcurrió de manera natural, sin ningún tipo de conflicto ni segundas intenciones. "Ese día, te soy sincera, nos abrazamos y nos quedamos dormidos, se quedó a dormir conmigo y considero que es lo más normal. Hemos tenido una relación de 2 años. No me voy a hacer la fuerte, hemos vivido tantas cosas bonitas. Ese día hablamos muchísimo", explicó en la entrevista en 'Mande quien mande' con María Pía Copello.

El cariño no se va de la noche a la mañana

A pesar de los rumores que surgieron alrededor de la situación, Onelia dejó claro que el cariño hacia Mario sigue intacto y que no hay espacio para malentendidos. "El cariño está ahí y no se va a ir de la noche a la mañana", expresó. Además, enfatizó que la relación que compartieron no solo se basa en la atracción, sino también en el respeto mutuo y en el amor que ambos se tienen.

"Lo voy a ver todos los días en el programa, tenemos un círculo de amigos que es casi el mismo. Yo lo quiero mucho a Mario, no va a ser la última vez que nos van a ver juntos. No quiero que se sorprendan o escandalicen porque lo que sobró en esta relación fue amor, respeto y mucha paz en su momento", concluyó Onelia, dejando en claro que, a pesar de todo, el vínculo entre ellos sigue siendo especial.