La espera por fin terminó. Tras más de 20 años, Erreway regresó al Perú como parte de su gira 'Juntos otra vez'. La banda argentina llevó a sus miles de fanáticos que asistieron a su primer concierto en el país, a un viaje directo a la nostalgia, a través de sus canciones que marcaron a toda una generación en los inicios de los 2000, demostrando que en el Perú la rebeldía continúa.

La emoción embargó Costa 21 desde muy temprano. Desde las 5:00 p. m. los fans de Felipe Colombo, Camila Bordonaba y Benjamín Rojas, se pusieron las corbatas, la camisa blanca y el chullo rojo para cumplir su sueño adolescente y sentirse por una noche como parte de Rebelde Way, la serie que dio inicio a la agrupación.

Todo estaba listo para que Felipe, Camila y Benja suban al escenario, pero antes, actualizaron a los asistentes con un video sobre la vida de cada uno de ellos, para saber qué había pasado en estas dos décadas, al mejor estilo de la serie.

Los gritos no se hicieron esperar y a las 9:13 p. m. ingresaron los tres a la tarima dando inicio al show con la canción ‘Girar’ y siguiendo con el himno de toda una época: ‘Rebelde way’.

“Buenas noches, Perú. ¡Qué ganas que teníamos estar acá! Siempre ha sido una aventura hermosa, nos han llenado de tanto amor tantas veces. Uno pensaría que después de tanto tiempo tal vez te olvidaste y creciste, diciendo esas cosas son de adolescente, pero no. Aquí estamos, gracias a ustedes y las cosas que han hecho para que volvamos estar otra vez en el escenario. Gracias, Perú”, dijo Felipe para dar inicio oficialmente a esta noche mágica.

Y un día Cami volvió

El público estaba con el corazón lleno de amor y nostalgia, no solo era el regreso de Erreway sino de Camila a los escenarios y al ojo público.

Bordonaba tomó el micro y emocionada agradeció por la espera, por no olvidarla.

“Estar en esta ciudad, presentándonos al lado del mar es un regalazo (…). Gracias por hacerme volver, como me voy a perder esta fiesta. Me han llegado cartas diciendo que antes no pudieron venir porque eran chiquitas y ahora están aquí porque se pagaron la entrada. Me encanta. Disfrutemos esta noche”, enfatizó Cami con los ojos llorosos.

La música volvió a llenar el recinto con las canciones ‘Tiempo’, ‘Que estés’ y ‘Vamos al ruedo’. Melodias que hicieron bailar a los asistentes y a los artistas, quienes demostraban constantemente que por más que se hayan alejado de los shows desde el 2007, todavía mantenían la misma energía.

‘Te soñé’, ‘Mi vida’ y ‘Vivo como vivo’ fueron los solos de cada uno, brillando por separado en el escenario, mientras el público entonaba cada pieza de pie en su lugar.

Luego de una hora de concierto, llegó el momento acústico con ‘Será de Dios´, ‘Dije adiós’, ‘Amor de engaño’, ‘Me da igual’ y para sorpresa de muchos, entonaron ‘Dos segundos’, canción que no aparecía en el setlist oficial, pero fue aclamada por los presentes. Envolviéndose en la letra recreando en su mente las escenas de Maritza y Pablo, los personajes de Camila y Benjamín en la popular serie.

Luisana se hizo presente

La ausencia de Luisana Lopilato en este tour es una herida incurable en los fanáticos, sin embargo, la actriz decidió hacerse presente con un video, iluminando con su belleza las pantallas de Costa 21. La reconocida por su papel de “Mia Colucci” dio pase con su aparición a la canción infaltable de las fiestas de los 2000: ‘Bonita de más’.

“Si pensaron que me iba a perder este momento especial, es imposible. Quiero agradecer por acompañar a mis amigos. Que el amor siga viva y la pasión nunca se apague”, exclamó.

La camiseta bien puesta

El espectáculo iba llegando a su fin. Los cantantes sorprendieron vistiendo la camiseta de la selección peruana para y con ella entonaron ‘Para cosas buenas’.

Siendo las 11:28 p. m. la banda argentina empezó a despedirse con ‘Resistiré’ y dio el adiós final con ‘Sweet baby’, dejando al público peruano bailando entre lágrimas. Una vez más Erreway nos recordó que siempre estarán ahí para salvar con su música a los que creen que caídos están o se sienten al borde del abismo, dejando claro que por más que haya tiempos de cambio, de duda y de gran confusión, la rebeldía también es un acto de lucha ante lo negativo que sigue existiendo en la sociedad.