Fiel a su estilo, Carlos Zambrano decidió mandarle un pequeño mensaje a Christian Cueva previo al duelo entre Alianza Lima y Cienciano por la undécima fecha del Torneo Apertura este viernes 2 de mayo en el Estadio Alejandro Villanueva.

En diálogo con L1 Radio, el defensor de 35 años se mostró muy feliz por el doblete que consiguió el volante en la victoria del cuadro cusqueño ante Sport Huancayo, pero al mismo tiempo señaló que la amistad quedará de lado cuando suene el pitazo inicial en Matute. Además, enfatizó en que en el campo se ven otras cosas y que cada uno defenderá sus respectivos colores.

"Acabo de ver las noticias y feliz por mi 'cholito'. Que recupere la alegría, está jugando y que recupere el ritmo. Es un jugador que no podemos perderlo todavía. Es un jugador que todo el mundo le dio la espalda por muchas cosas, pero sabemos lo que nos puede dar él. Sabemos lo que nos puede dar, que se recupere lo más pronto posible y tenga continuidad en el fútbol", empezó declarando Carlos Zambrano.

Luego, el 'Káiser' se refirió al duelo que protagonizarán este viernes en Matute: "Al final la amistad va a quedar de lado porque en el campo es otra cosa". Tras ser consultado su le meterá su 'chiquita' a Cueva, Zambrano señaló lo siguiente: "A veces las jugadas se dan así y uno tiene que defender sus colores. No es que uno lo planee ni nada".

Continuando sobre 'Aladino', el defensor de Alianza Lima habló sobre las críticas que viene recibiendo su excompañero de equipo: "Es parte de. Nosotros como jugadores nos exponemos y tenemos que aceptar las críticas y a veces son duras, pero sabemos que a los periodistas eso les da igual. Es su forma de trabajar y eso es lo incómodo para uno".

Finalmente, aseguró que no las críticas que reciben no le mueven nada: "A mí no me duele nada. Me da igual todo. Ni las críticas buenas me van a subir, ni las malas me van a chocar. No tengo que demostrar nada a nadie. La gente que me conoce sabe muy bien como soy, puedo equivocarme como casi todos, pero aun así acepto mis errores y no necesito que alguien me lo diga".

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Cienciano?

El partido entre Alianza Lima vs Cienciano se llevará a cabo este viernes 2 de mayo a partir de las 7.30 p. m. en el Estadio Alejandro Villanueva y contará con transmisión de L1 Max y L1 Play.