Alejandra Baigorria y Said Palao deslumbran en su primer baile como esposos: "Por toda la vida"

Alejandra Baigorria y Said Palao se convirtieron en esposos este 26 de abril. Foto: Composición LR/difusión

La tan esperada boda de Alejandra Baigorria y Said Palao se celebró este 26 de abril en la imponente Iglesia San Pedro de Lima, rodeados de sus familiares, amigos cercanos y reconocidas figuras públicas. Tras el emotivo "sí, acepto", la pareja formalizó su unión civil en la Municipalidad de Lima, en una ceremonia dirigida por el alcalde Rafael López Aliaga, que culminó con un emotivo 'balconazo' frente a la Plaza Mayor.

Más tarde, los recién casados y sus invitados se trasladaron al Fundo Casa Blanca en Pachacamac para disfrutar de una gran celebración. Fue allí donde Alejandra y Said protagonizaron su primer baile como esposos, un momento lleno de emoción, romanticismo y complicidad que conmovió a todos los presentes.

El emotivo primer baile de Alejandra Baigorria y Said Palao

La romántica velada en Fundo Casa Blanca tuvo uno de sus momentos más especiales cuando Alejandra Baigorria y Said Palao compartieron su primer baile como esposos. A través de las redes sociales, los invitados no dudaron en compartir videos del emotivo momento, capturando la alegría y la conexión de la pareja. La presentación inició con el clásico 'Second Waltz', un vals tradicional que aportó elegancia a la celebración.

Luego, en un ambiente más animado e íntimo, Alejandra Baigorria y Said Palao bailaron al ritmo de 'Por toda la vida', el romántico vallenato-pop del colombiano Fonseca. Durante la canción, la pareja se abrazó con ternura, se besó con emoción y se cantó mutuamente, dejando ver el profundo amor y la felicidad que marcan el inicio de este nuevo capítulo de sus vidas.

La música en vivo también fue protagonista de esta noche mágica. El cantante peruano Ezio Oliva puso a vibrar a los presentes con varios de sus éxitos, entre ellos 'El calendario', animando a todos los invitados a unirse a la celebración. El primer baile de Alejandra Baigorria y Said Palao no solo marcó el inicio de su vida en matrimonio, sino también uno de los recuerdos más emotivos de su gran día.

¿Cuánto ganó Alejandra Baigorria al transmitir su boda de forma exclusiva?

Alejandra Baigorria cumplió su sueño de casarse con Said Palao en la majestuosa boda religiosa y civil en el centro de Lima, pero también aprovechó el evento para hacer un gran negocio. Al no llegar a un acuerdo para transmitir su boda por señal abierta, la empresaria optó por compartir los detalles a través de un canal exclusivo de suscriptores en Instagram, cobrando S/19.90 al mes.

Según datos reportados en redes sociales, Alejandra logró reunir 3805 suscriptores, lo que le habría generado una ganancia aproximada de S/75,719. Esta estrategia fue muy comentada en plataformas como 'X', donde usuarios no dudaron en calificarla de "visionaria" y "exitosa" por su habilidad para monetizar uno de los días más importantes de su vida.