Este jueves 24 de abril, el programa español 'Vamos a ver' de Telecinco sorprendió al anunciar en exclusiva la supuesta ruptura entre Gerard Piqué y Clara Chía, quienes llevarían tres años de relación. Según la periodista Adriana Dorronsoro, el motivo estaría vinculado a una tercerda persona, además de diferencias personales: ella querría convertirse en madre, mientras que el exfutbolista no estaría listo para dar ese paso.

Sin embargo, en las horas siguientes, varios medios salieron a desmentir esta versión. El portal digital 'Vanitatis' reveló la presunta reacción de Gerard Piqué, quien habría quedado “indignado” al conocer los rumores sobre su separación. Por su parte, el programa 'Y ahora Sonsoles' también respaldó esta versión, asegurando que el exjugador del Barcelona y la joven de 26 años continúan juntos y no estarían atravesando ninguna crisis sentimental, como inicialmente se afirmó.

Entorno de Gerard Piqué desmiente ruptura con Clara Chía

Según el medio español 'Vanitatis', Gerard Piqué y Clara Chía habrían atravesado una breve crisis a inicios de 2025, cuando el empresario se trasladó a Florida por un tiempo, en medio de negociaciones con Shakira respecto al cuidado de sus hijos durante la gira internacional de la cantante. Esta distancia temporal habría generado especulaciones sobre su relación, pero según fuentes cercanas, la situación estaría completamente superada y la pareja se encontraría estable y unida.

Tras la reciente exclusiva de 'Vamos a ver', donde Adriana Dorronsoro sugirió una posible ruptura, 'Vanitatis' informó que Piqué estaría “indignado” con la difusión de estos rumores, especialmente por el impacto que han tenido en Clara Chía. El entorno del exjugador sostiene que él busca protegerla, ya que la joven de 26 años prefiere mantenerse alejada del foco mediático y se ha visto afectada emocionalmente por la constante exposición, incluidas las indirectas lanzadas por Shakira en sus conciertos.

Además, respecto a las versiones que apuntaban a un conflicto por el deseo de Clara Chía de convertirse en madre, las fuentes consultadas por el medio aseguran que ese tema “no está en sus planes por el momento”. A todo esto se suma la presión que enfrenta Piqué por su situación judicial actual, tras declarar como investigado en el caso del acuerdo entre la Federación Española y Arabia Saudí, un episodio que terminó con el exfutbolista visiblemente afectado y entre lágrimas.

Gerard Piqué y Clara Chía no habrían terminado

La periodista Lorena Vázquez se sumó a los medios que han desmentido los rumores sobre una supuesta ruptura entre Gerard Piqué y Clara Chía. Durante el programa 'Y ahora Sonsoles', la colaboradora aseguró que tanto el entorno del catalán ha negado cualquier crisis. “Desgraciadamente me sabe fatal tener que desmentir a compañeros que han asegurado que la ruptura era cierta (...) A mí me aseguran tanto del entorno de Clara como de Piqué que no hay ruptura y que además están sorprendidos porque no entienden de dónde pueden surgir estas informaciones”, declaró en vivo.

La periodista de 'Mamarazzis' también sostuvo que la relación continúa con normalidad y que incluso ha recibido pruebas que así lo confirmarían. “Me dicen que todo está bien y que no hay ni siquiera una crisis en el horizonte, y me dan pruebas de que la relación continúa adelante, que están muy bien y que en ningún momento se han planteado romper”, señaló.

Vázquez respaldó su declaración con detalles sobre el fin de semana reciente que habrían compartido juntos, lo cual reforzaría la idea de que todo sigue en pie entre ambos. “Este fin de semana han disfrutado en pareja, siguen trabajando juntos. Los compañeros de trabajo les ven entrando y saliendo juntos y los vecinos les siguen viendo juntos porque siguen viviendo juntos, salvo cuando vienen los hijos de Piqué”, comentó.