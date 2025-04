¿Y Clara Chía? Captan a Gerard Piqué junto con desconocida mujer pelirroja en Miami

En medio de las polémicas que rodean su vida personal y profesional, Gerard Piqué vuelve a estar bajo la lupa mediática. Esta vez, el exdefensa del FC Barcelona y expareja de Shakira fue captado en Miami, Florida, junto a una mujer de cabello pelirrojo que, según reportes de la prensa de espectáculos, no sería su actual pareja, Clara Chía Martí.

Las imágenes, difundidas recientemente, muestran a Gerard Piqué en un ambiente distendido, mientras disfruta de un cono de helado al lado de esta mujer. La presencia de esta misteriosa acompañante ha despertado todo tipo de especulaciones en redes sociales y programas de farándula.

¿Qué se sabe del encuentro de Gerard Piqué con una mujer pelirroja en Miami?

De acuerdo con el programa En casa con Telemundo, Gerard Piqué fue visto en una conocida heladería de Miami en compañía de una joven de cabellera rojiza. En las imágenes compartidas por el medio, se observa al exjugador en una conversación tranquila mientras come un helado, aunque no se evidencian gestos románticos entre ambos. Lo que ha generado mayor atención es que la mujer que aparece a su lado no guarda semejanza con Clara Chía Martí, al menos según los comentaristas del programa.

Algunas personas en redes sociales han planteado la posibilidad de que se trate de Clara con un nuevo look; sin embargo, otras descartan esta versión. Lo cierto es que el nombre de Gerard Piqué vuelve a figurar entre los más comentados, no solo por el caso ‘Supercopa’, sino también por este nuevo episodio que genera dudas sobre su vida sentimental.

¿Qué se sabe de Clara Chía Martí?

Mientras Gerard Piqué genera titulares por su aparición en Miami, Clara Chía Martí ha sido vista nuevamente en Barcelona. El pasado 31 de marzo, medios españoles informaron que la joven fue captada en el aeropuerto de El Prat tras regresar de un viaje de trabajo en Francia. Según fuentes cercanas, el desplazamiento habría sido por compromisos con Kosmos, la empresa de representación deportiva fundada por el propio Piqué.

En las imágenes difundidas, Clara aparece sonriente, relajada y en compañía de colegas, sin la presencia de su pareja. Esto ha dado pie a rumores sobre una posible distancia o ruptura temporal entre ambos. Las fuentes sostienen que estos compromisos laborales impidieron a la catalana acompañar a Piqué, quien tiene a su cargo a sus hijos Milan y Sasha mientras Shakira se encuentra de gira.

¿Cómo empezó la relación entre Gerard Piqué y Clara Chía Martí?

La historia entre Gerard Piqué y Clara Chía Martí salió a la luz en agosto de 2022, poco después de que el exfutbolista anunciara su separación de Shakira, con quien compartió 12 años de relación y tuvo dos hijos: Milan y Sasha. La relación con Clara causó revuelo desde el principio, no solo por la rapidez con la que se hizo pública, sino también por la exposición mediática que trajo consigo, especialmente tras la reacción de la cantante colombiana en sus canciones posteriores a la ruptura.