Este jueves 24 de abril, el programa 'Vamos a ver' de Telecinco sorprendió al revelar la posible ruptura entre Gerard Piqué y Clara Chía, una de las parejas más mediáticas de los últimos años. La periodista Adriana Dorronsoro fue la encargada de soltar la bomba casi al cierre del programa, señalando que, según fuentes cercanas, los dos habrían decidido poner fin a su relación tras casi tres años juntos.

El dato que más llamó la atención fue el posible motivo detrás de esta separación: la intervención de una tercera persona. “Aunque me hablan de terceras personas, estoy indagando los motivos, pero todavía no está claro”, agregó. Aunque no hay confirmación oficial por parte de Clara Chía y Piqué, la noticia ya ha dado la vuelta al mundo y se ha desatado todo tipo de especulaciones en medios y redes sociales.

Los motivos de la supuesta ruptura entre Piqué y Clara Chía

Durante los últimos meses, varios medios internacionales ya venían comentando una posible crisis en la relación entre Gerard Piqué y Clara Chía. La pareja había dejado de aparecer junta en público, lo que alimentó las dudas sobre si seguían conviviendo. Este jueves, la periodista española Adriana Dorronsoro habría reforzado estas especulaciones al señalar en el programa 'Vamos a ver' que, según fuentes cercanas, ambos habrían decidido poner fin a su relación.

La información difundida también sugiere que una tercera persona podría haber influido en la supuesta ruptura. Dorronsoro explicó que el exfutbolista fue visto el mes pasado en una heladería de Miami junto a una mujer pelirroja, aunque no confirmó si este hecho estaría directamente relacionado con la separación. “Me hablan de terceras personas, pero todavía no está muy claro”, afirmó la periodista durante la emisión en directo.

Además, otros colaboradores del programa aportaron más contexto sobre los motivos del presunto quiebre. Según Pepe del Real, la crisis entre Clara Chía y Gerard Piqué se dio porque ella quería formar una familia. “Ella quería avanzar en la relación, ser madre y demás, y él tenía todavía cierto recelo”, comentó. Por su parte, Kike Calleja agregó que el exfutbolista habría tenido problemas con la familia de la joven. “La familia de ella (Clara Chía) no estaba muy contenta con la relación que tenía con Piqué”, acotó. Según estos medios, todos estos factores, sumados a la constante presión mediática, incluidas las canciones de Shakira, habrían contribuido al desgaste de la relación en las últimas semanas.

Desmienten ruptura de Gerard Piqué y Clara Chía

Pese a los rumores que circularon en las últimas horas, el diario SPORT de Barcelona señaló que fuentes cercanas han desmentido rotundamente una supuesta ruptura de Gerard Piqué con Clara Chía. Asimismo, según el medio Vanitatis, personas del entorno del exfutbolista aseguran que Piqué se encuentra “indignado” tras conocer estas versiones, ya que, al parecer, la pareja sigue unida y su relación estaría más consolidada que nunca.

De acuerdo con estas mismas fuentes, el enojo de Piqué respondería a su intención de proteger a Clara Chía, especialmente ahora que la joven se ha convertido en el centro de atención mediática, una situación que le incomodaría por su deseo de mantener un perfil más bajo. Además, se ha desmentido que exista algún tipo de conflicto relacionado con el deseo de maternidad por parte de Chía. “Por el momento, no está entre sus planes”, indicaron las fuentes, quitando peso a otra de las razones que se había manejado como posible causa de la supuesta separación.