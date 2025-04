Este jueves 24 de abril, el programa 'Vamos a ver' de Telecinco sorprendió a su audiencia al revelar la aparente ruptura entre Gerard Piqué y Clara Chía, una de las parejas más mediáticas del espectáculo español. La periodista Adriana Dorronsoro dio a conocer la noticia en vivo, asegurando que ambos habrían decidido terminar su relación tras casi tres años juntos. Además, indicó que podrían estar involucradas terceras personas, aunque los motivos aún no están del todo claros.

La noticia ha causado un gran revuelo en redes sociales y medios internacionales, especialmente porque Gerard Piqué inició su relación con Clara Chía poco después de su mediática separación de Shakira. Aunque ninguno de los dos se ha pronunciado oficialmente, la revelación ha reavivado el interés público en torno a su vida personal y ha desatado nuevas especulaciones sobre las razones detrás de la ruptura.

PUEDES VER: Gerard Piqué y Clara Chía enfrentan rumores de infidelidad tras vínculo con presentadora venezolana

Periodista española revela detalles de la ruptura de Clara Chía y Piqué

La periodista española Adriana Dorronsoro fue la encargada de dar a conocer en directo la aparente ruptura entre Gerard Piqué y Clara Chía durante la emisión del programa 'Vamos a ver' de Telecinco. Según explicó, la pareja habría decidido terminar su relación tras casi tres años juntos. “Me confirman que Gerard Piqué y Clara Chía han roto y estoy indagando un poco en los motivos, porque me hablan de terceras personas, aunque todavía no está muy claro”, dijo la comunicadora al inicio del programa.

Dorronsoro también recordó que en los últimos meses ya se venía comentando sobre una posible crisis en la pareja. Uno de los episodios que habría alimentado los rumores fue la aparición de Piqué en una heladería de Miami, donde fue visto acompañado por una mujer pelirroja, aproximadamente un mes atrás. Aunque no confirmó si ese encuentro tuvo relación directa con la ruptura. “No sé si ese habrá sido el motivo o no, pero me confirman la ruptura”, agregó la periodista.

La información, según detalló Dorronsoro, proviene de una fuente del “entorno muy cercano a la pareja”. La relación entre Gerard Piqué y Clara Chía se hizo pública en agosto de 2022, poco después de la mediática separación del exfutbolista con Shakira. Desde entonces, la pareja ha estado constantemente en el ojo público, y en las últimas semanas los rumores sobre su distanciamiento se habían intensificado notablemente.