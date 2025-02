Shirley Cherres está atravesando un difícil momento de salud después de haberse sometido a una cirugía de manga gástrica, un procedimiento que inicialmente había visto como una solución para mejorar su bienestar. Sin embargo, las complicaciones no tardaron en aparecer, y la exmodelo compartió en sus redes sociales las dificultades que ha enfrentado desde la operación.

A pesar de haber confiado en el procedimiento, que implica la reducción del tamaño del estómago para ayudar en la pérdida de peso, Shirley se ha visto afectada por varios problemas de salud que la han obligado a consultar a especialistas en busca de ayuda. La situación ha generado en ella una gran preocupación, especialmente por la escasa comunicación con el cirujano que realizó la operación.

Shirley Cherres expresa su miedo por las complicaciones de salud

A través de una entrevista con Trome, Shirley Cherres compartió detalles sobre su complicada recuperación. “Me han hecho una endoscopia, la manga me está originando muchos problemas de salud y unos cirujanos bariátricos están viendo mi caso para que me puedan ayudar”, explicó la exmodelo. La cirugía, que prometía mejorar su calidad de vida, ha tenido efectos adversos que no había anticipado, lo que ha incrementado su angustia.

Lo que más la preocupa es que el médico que la operó prácticamente ha desaparecido y no ha tenido contacto con ella desde la intervención. "Estoy asustada y nerviosa por el hecho de que mi salud pueda empeorar. Tengo miedo", confesó Cherres, visiblemente afectada por la incertidumbre y la falta de apoyo del profesional encargado de su operación. Actualmente, la exporrista se encuentra bajo la supervisión de otros cirujanos que están evaluando su situación para ofrecerle una solución.

Shirley Cherres se defiende tras ser denunciada por robo

Hace unos meses, Shirley Cherres enfrentó una grave acusación en su contra. En 'Magaly TV, la firme', el empresario Abel González Castañeda, de 40 años, la denunció por haberle robado tras pasar una supuesta noche juntos en un bungalow. Sin embargo, la exporrista negó tajantemente los hechos y aseguró que tomaría medidas legales: "No voy a permitir que nadie manche mi imagen, que este año he cuidado muchísimo porque estoy trabajando con tres clínicas y otros negocios. Ese señor tiene que probar cada palabra que ha dicho".