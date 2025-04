Hijo de Álamo Pérez-Luna le dedica conmovedor mensaje tras su muerte: “Que su recuerdo perdure”

La mañana del 17 de abril se confirmó el fallecimiento del periodista Álamo Pérez-Luna a los 61 años, dejando un vacío en el mundo del periodismo peruano. Tras su deceso, sus restos están siendo velados en la sala 4 del Hospital Edgardo Rebagliati, donde se llevó a cabo su hospitalización durante las últimas dos semanas de su vida. El velorio se realizará los días 17 y 18 de abril, y su cremación está prevista para el sábado.

En medio del dolor por la partida de Álamo Pérez-Luna, su hijo, el chef Sergio Pérez-Luna, expresó un conmovedor mensaje de despedida a través de redes sociales. Con palabras llenas de amor y respeto, recordó a su padre y le rindió homenaje, pidiendo que su recuerdo perdure en la memoria de todos.

Hijo de Álamo Pérez-Luna le dedica emotivo mensaje en redes tras su fallecimiento

El 17 de abril, tras la confirmación del fallecimiento de Álamo Pérez-Luna, su hijo, el chef Sergio Pérez-Luna, compartió un emotivo mensaje en redes sociales para rendir homenaje a su padre. En sus palabras, expresó el profundo amor y respeto que sentía por él, reconociendo las múltiples facetas que Álamo desempeñó en su vida, tanto en lo personal como en lo profesional.

“Abuelo, padre, hijo, hermano, amigo, periodista y músico. Con amor, cariño y respeto honramos la vida de Álamo, que en paz descanse, que su recuerdo perdure en nuestra memoria y que Dios lo reciba en su santa gloria”, mencionan en el mensaje en redes sociales.

Sergio Pérez-Luna, hijo del periodista peruano, se despide de su padre con sentido mensaje. Foto: difusión

La despedida pública de Sergio Pérez-Luna reflejó no solo el dolor por la pérdida de su padre, sino también el respeto y admiración que siempre tuvo por él. Álamo Pérez-Luna, reconocido periodista y figura pública, será recordado por su destacada carrera, pero también por su carácter humano y su profunda conexión con su familia y amigos.

¿De qué murió Álamo Pérez-Luna?

Aunque no se ha especificado el motivo exacto de su muerte, es importante resaltar que, en mayo de 2024, Álamo Pérez-Luna compartió un difícil momento relacionado con su salud. En esa ocasión, escribió en su cuenta de Twitter: “Del 29 de abril a este 18 de mayo he estado internado en el Hospital Rebagliati. Me descubrieron un tumor maligno (cáncer) en el riñón y lo extirparon. Estoy en reposo absoluto hasta dentro de varias semanas. Gracias a los profesionales del Rebagliati y a todo el personal. Gracias”.

Este mensaje público dejó ver la lucha que el periodista enfrentó con la enfermedad, lo que conmovió a sus seguidores y a la comunidad en general. A pesar de su recuperación, la noticia de su fallecimiento a los 61 años ha generado gran pesar entre quienes lo conocieron y admiraron su trabajo.