Ni Isabel Preysler ni Patricia Llosa: la otra mujer en la vida de Mario Vargas Llosa que lo ayudó a impulsar su carrera literaria

Mario Vargas Llosa escribió grandes novelas, ensayos y cuentos a lo largo de su carrera literaria. En su trayectoria tuvo tres grandes amores que lo acompañaron en su vida como escritor: Julia Urquidi, Patricia Llosa e Isabel Preysler. Sin embargo, hubo una mujer que le dio un impulso distinto a su oficio y lo llevó a renunciar a su trabajo como profesor universitario: Carmen Balcells, la agente literaria española.

Probablemente, sin ella la suerte del Nobel no hubiera sido la misma. Incluso, el autor de 'Conversación en La Catedral' declaró al diario El País que era imposible decirle que no a sus propuestas: “A Carmen tenías que hacerle caso o matarla, porque no había intermedio”.

¿Quién fue Carmen Balcells, la agente literaria de Mario Vargas Llosa y otros escritores?

Carmen Balcells, considerada una de las figuras más influyentes en la historia de la literatura en español, no solo fue clave en la difusión global de la narrativa hispanoamericana, sino que también transformó para siempre la manera en que los escritores negociaban sus derechos de autor.

Nacida en 1930 en un pequeño pueblo de España, se trasladó con su familia a Barcelona, ciudad donde forjaría su legado. Comenzó su carrera como secretaria del gremio textil de Terrassa, donde conoció a un escritor rumano que le abrió las puertas del mundo editorial. Al asumir la representación de su agencia en Barcelona, descubrió el potencial del oficio, hasta que su mentor trasladó la cartera de clientes a París. A partir de entonces, Balcells fundó su propia firma: la Agencia Literaria Carmen Balcells.

Carmen Balcells fue la agente literaria de muchos escritores del 'boom latinoamericano'. Foto: Composición LR7 director/ El Periódico

Su verdadero punto de inflexión llegó cuando comenzó a representar a escritores latinoamericanos que, según ella, tenían talento y estaban atrapados en contratos abusivos. Entre ellos se encontraba el Nobel de Literatura peruano, Mario Vargas Llosa.

Carmen Balcells se convierte en la agente literaria de Mario Vargas Llosa

El novelista peruano relató al diario El País que la agente literaria española lo buscó incluso en Londres, donde era profesor en el King's College. “Vas a ganar lo que ganas en la universidad en Barcelona”, le dijo. Tras largas conversaciones, convenció a Vargas Llosa. Así, el escritor renunció a su trabajo como profesor y se trasladó con su familia a España en 1970.

Una vez llegaron, Balcells se encargó de cuidar de Vargas Llosa y su familia, consiguiéndoles un lugar donde vivir y un colegio para sus hijos. Luego, Mario Vargas Llosa afirmaría en una entrevista con la revista Destino que Barcelona fue un lugar donde pudo trabajar con tranquilidad, sin distracciones ni molestias, y que por primera vez logró concentrarse plenamente en la escritura. Durante los cuatro años que vivió allí, escribió grandes libros como 'La tía Julia y el escribidor' y 'Pantaleón y las visitadoras'.

¿A qué otros escritores latinoamericanos representó Carmen Balcells?

Estos son algunos de los escritores que representó Carmen Balcells como agente literaria: