Mauricio Diez Canseco, creador de la exitosa cadena de restaurantes Rústica y uno de los empresarios más reconocidos del país, no solo goza de buen momento en los negocios, sino también en el amor. En marzo de este año, sorprendió al anunciar su relación con la modelo argentina Aixa Sosa, conocida por haber formado parte del elenco de vedettes doradas en su país.

Según contó el propio empresario, conoció a Sosa en noviembre de 2024, durante un evento privado organizado por un amigo en común. Ahí surgió una conexión inmediata y, tras proponerle un proyecto artístico, quedó flechado por la joven argentina. Desde entonces, mantienen una relación que ya suma cuatro meses. Sin embargo, la marcada diferencia de edad entre ambos ha generado todo tipo de reacciones en redes sociales, donde abundan tanto las críticas como los mensajes de apoyo.

¿Qué edad tiene Aixa Sosa, novia de Mauricio Diez Canseco?

Con solo 27 años, Aixa Sosa ha sabido reinventarse. Reconocida en Argentina por su paso por los espectáculos de vedettes, hoy la modelo apuesta por una nueva faceta: la de entrenadora personal e influencer del mundo fitness. Desde hace unos meses vive en Perú, donde alista el estreno de su propio programa en YouTube, ‘Aixa Fitness’, previsto para la primera semana de mayo.

Pero su historia va más allá de las luces del escenario. En su adolescencia, Aixa enfrentó el sobrepeso y el bullying, un capítulo difícil que la marcó profundamente. “Llegué a pesar 95 kilos cuando tenía 13 años. Empecé a hacer ejercicios y a aprender a comer saludablemente, y eso me ayudó en mi salud”, confesó. Hoy, con esa experiencia a cuestas, busca motivar a otros a cambiar su vida, tal como lo hizo ella.

¿Qué edad tiene Mauricio Diez Canseco y cuántos años se lleva con Aixa Sosa?

La relación entre Mauricio Diez Canseco y Aixa Sosa ha causado revuelo en redes sociales, y no precisamente por su romance en sí, sino por los 34 años de diferencia que existe entre ambos. Mientras el empresario está por cumplir 61 años, la modelo argentina tiene 27. Las opiniones se han dividido entre quienes apoyan la historia de amor y quienes cuestionan el vínculo por la brecha generacional.

Sin embargo, el empresario pizzero ha sido claro al responder a las críticas. Con la seguridad que lo caracteriza, dejó en claro que lo único que le importa es su felicidad. “No hay tiempo para más. A mí me puede quedar 10, 20 años, 30 años y lo que más quiero es mi felicidad. Esto recién está comenzando… son cuatro meses, no me pidan más tampoco. Yo por ella mato, doy la vida”, declaró con emoción, confirmando que está completamente comprometido con esta nueva etapa en su vida.