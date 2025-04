Mario Vargas Llosa falleció a los 89 años, en compañía de sus hijos, nietos y exesposa. Aunque han transcurrido varios días desde su muerte, todavía siguen saliendo a la luz diversos aspectos de su vida personal. Uno de los escritores más cercanos a su historia es Jaime Bayly, quien no ha vacilado en compartir detalles sobre los últimos años del Nobel de Literatura, como el motivo de su ruptura con la socialité Isabel Preysler.



En un video reciente en su canal de YouTube, Jaime Bayly hizo un breve recorrido por la vida amorosa de Mario Vargas Llosa y reveló algunas de las decisiones equivocadas que, según él, tomó el escritor arequipeño, aparentemente motivado por la vanidad. Una de estas decisiones fue dejar a Patricia Llosa tras 50 años de matrimonio para iniciar una relación con Isabel Preysler, con quien estuvo involucrado durante siete años.

¿Por qué Mario Vargas Llosa terminó con Isabel Preysler?



Desde que Mario Vargas Llosa comenzó su relación con Isabel Preysler, su nombre y su imagen se volvieron frecuentes en la prensa del corazón. Según Jaime Bayly, esta exposición fue provocada por el propio escritor, quien ofreció un emotivo discurso sobre su romance con la socialité española ante los medios de comunicación en España. Sin embargo, después de un tiempo, Vargas Llosa se habría desilusionado con el estilo de vida de Preysler, lo que lo habría llevado a terminar la relación a fines de 2022.



“Siete años después, Mario dejó a Isabel, no fue al revés. Ahora, la gran pregunta es ¿por qué la dejó? ¿La dejó porque sabía que estaba gravemente enfermo? Probablemente, tenía una enfermedad en la sangre, un cáncer hematológico ya incurable (...) Pero si estaba gravemente enfermo y todavía la amaba, no la habría dejado. Entonces, yo creo que la dejó porque ya no la amaba. Quizá dejó de amarla cuando se enfermó de coronavirus y estuvo a punto de morir y ella no fue a verlo al hospital”, comentó Bayly en su video del miércoles 16 de abril.

Otra de las razones, asevera Jaime Bayly, es que Mario Vargas Llosa se cansó del estilo de vida de la española. “Empezó a hartarse de la vida frívola que le imponía su pareja, de todas las exclusivas que Isabel quería venderle a Hola!, que no eran pocas, y que obviamente irritaban a Vargas Llosa porque no quería ser parte de ese circo”, añadió.



Asimismo, Tamara Falcó y Ana Boyer, hijas de Preysler, se habrían aprovechado de la fama de Vargas Llosa y le pedían que la acompañaran a programas de televisión y fiestas, por las que ellas cobraban jugosas sumas de dinero. “Mario no quería ser parte de toda esa civilización del espectáculo, había terminado siendo un rehén y un prisionero de la civilización del espectáculo. Él no había nacido para ser un arlequín de la civilización del espectáculo o el novio de la reina de la civilización del espectáculo. Él era un grandísimo escritor, un intelectual y un pensador formidable”, añade el peruano.