La muerte de Mario Vargas Llosa ha estado envuelta en una mezcla de respeto, discreción y conjeturas. Tras su fallecimiento, el pasado 13 de abril, a los 89 años, la familia del Nobel de Literatura emitió un comunicado en el que se limitó a confirmar que el escritor murió en paz, rodeado por sus seres queridos y sin deseos de homenajes públicos. Poco después, Enrique Ghersi —amigo cercano y abogado del escritor peruano— aclaró en una entrevista con 'Panorama' que la causa oficial de su muerte fue una neumonía, una declaración que buscó poner fin a las especulaciones sobre su salud, pero que, al parecer, no cerró del todo el capítulo.

Sin embargo, el periodista y escritor Jaime Bayly reavivó la conversación en torno a la verdadera causa del fallecimiento, al compartir una versión distinta en su más reciente video en YouTube. Con tono reflexivo y visiblemente conmovido, Bayly afirmó que Vargas Llosa habría estado enfrentando un cáncer hematológico en silencio. “Él sabía que se estaba muriendo, el mundo no lo sabía, nosotros no lo sabíamos. Yo había tenido esta información en julio del año pasado, de que se estaba haciendo un tratamiento hematológico para algún tipo de cáncer en la sangre”, reveló.

Jaime Bayly revela cómo se enteró del posible cáncer de Vargas Llosa

En su emotiva y reveladora intervención, Jaime Bayly narró con detalle cómo recibió, hace menos de un año, la primera pista sobre el supuesto diagnóstico de cáncer de Mario Vargas Llosa. Según contó, fue en julio de 2024 cuando un correo electrónico, proveniente de un desconocido en Madrid, encendió sus alarmas. “Recibí un correo electrónico desde Madrid de un señor que yo no conocía, que me dejó muy preocupado”, relató Bayly. El remitente, un peruano de apellido Carrera, le compartió una experiencia personal que rápidamente tomó un giro inesperado.

“El señor Carrera me decía: ‘Mi esposa tiene cáncer. Vamos todas las semanas a un hospital muy concurrido aquí en Madrid y mi esposa se somete a largas sesiones de quimioterapia’”, continuó Bayly. Lo más impactante llegó al final del mensaje: el mismo hospital madrileño —la Fundación Jiménez Díaz— sería también el lugar al que acudía Vargas Llosa. “Nos hemos cruzado con el gran escritor, don Mario Vargas Llosa, que viene a este hospital […] y está en la zona reservada para pacientes de cáncer”, habría afirmado el testigo.

"'Pero él no se somete a sesiones de quimioterapia como mi mujer. Él va al departamento de hematología, él va a la zona reservada para pacientes que tienen cáncer hematológico' me dijo mi informante", acotó Jaime Bayly con profundo pesar.

Jaime Bayly contradice versión de Enrique Ghersi

En su testimonio, Jaime Bayly también cuestionó directamente la versión oficial compartida por Enrique Ghersi, amigo cercano de Mario Vargas Llosa y portavoz informal de la familia. “Un amigo de la familia, Enrique Ghersi, un gran brillante abogado, que también en algún momento lejano de mi vida fue mi amigo, dijo que don Mario había muerto de neumonía y eso tuvo cierta repercusión, cierto eco en la prensa española”, comentó Bayly con evidente escepticismo.

Si bien no negó que la neumonía haya estado presente, el escritor y periodista sostuvo que esta no fue la verdadera causa del fallecimiento. “Murió de neumonía, pero no es exactamente cierto que estaba sano”, afirmó Bayly, antes de plantear una versión más compleja y preocupante. Según él, Vargas Llosa habría estado atravesando un cáncer hematológico incurable que comprometió gravemente su sistema inmunológico.

“Ese cáncer en la sangre no tenía un tratamiento, era incurable […] Y luego, si era ya un hombre muy diezmado en su sistema inmunológico, se ataca o se enferma de neumonía y quizá la neumonía lo termina de matar, ¿no es cierto? Pero es porque tenía un cáncer en la sangre”, expresó. De esta manera, Jaime Bayly sugiere que la neumonía habría sido solo el desenlace de una enfermedad mucho más profunda y devastadora para Mario Vargas Llosa que, según él, se mantuvo en reserva durante meses.