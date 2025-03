Tras el polémico estreno de la nueva temporada de 'El valor de la verdad' con Pamela López, el futuro del programa quedó en duda debido a una denuncia presentada ante la Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRTV). Según el periodista y analista político Alfredo Vignolo, el espacio de Panamericana Televisión habría vulnerado diversas leyes, incluyendo el Código Penal y principios éticos en la radiodifusión peruana.

Ante las críticas, Beto Ortiz defendió el éxito del programa y minimizó los ataques en su contra. Según el conductor, la ola de odio se debe a que "no soportan su éxito". En un video dirigido a sus detractores, dejó en claro que el programa sigue firme pese a la polémica.

Beto Ortiz responde a las críticas y defiende 'El valor de la verdad'

El periodista y conductor Beto Ortiz salió al frente para responder a sus detractores luego de que 'El valor de la verdad' fuera blanco de una denuncia. A través de un video, Ortiz señaló que el programa sigue siendo un éxito a pesar de los constantes ataques que recibe. "Ya comenzaron todos los envidiosos y todos los mala leche de siempre a dispararle misiles de grueso calibre a ‘El valor de la verdad’, porque no soportan su éxito", expresó el conductor, dejando en claro que no le afectan las críticas.

Asimismo, criticó a quienes, según él, buscan desestabilizar el programa con denuncias constantes, dejando entrever que había motivaciones ocultas. Ortiz sugirió que estos ataques no eran espontáneos, sino parte de una estrategia para beneficiarse de ello. "Les duele, les pica, y apareció, como siempre, un anciano indeseable que siempre está denunciando programas de televisión en nombre de la moral y las buenas costumbres. Porque con eso hace su billetito, ¿no? Y le pagan a los enemigos como siempre. Ya nos ha puesto una demanda, una denuncia, qué sé yo", afirmó.

Beto Ortiz responde a los poligrafistas y comentaristas de espectáculos

Por otro lado, Beto Ortiz también arremetió contra quienes han puesto en duda la veracidad del polígrafo utilizado en el programa. El conductor respondió a la Asociación de poligrafistas, quienes lo han criticado solo porque señaló que su trabajo no es confiable. "También salieron los poligrafistas peruanos que también están ardidos porque he dicho que son unos chismosos, lo cual es verdad, a decir que el polígrafo colombiano no es válido. No es cierto, no es creíble", afirmó Ortiz, desestimando las acusaciones sobre la falta de fiabilidad del detector de mentiras utilizado en su programa.

Otro de los puntos que generaron controversia fue la supuesta remuneración a los participantes para que brinden declaraciones polémicas. Ortiz negó rotundamente estos señalamientos. "También han salido, por supuesto, comentaristas de la tele a decir que nosotros le pagamos a todos los invitados, como si tuviéramos tanta plata", dijo con ironía.

Finalmente, para cerrar su mensaje, Beto Ortiz invitó tanto a su audiencia como a sus seguidores y detractores a sintonizar la próxima edición de 'El valor de la verdad', donde Melissa Klug será la protagonista. El conductor destacó que el programa seguirá ofreciendo confesiones impactantes y reafirmó su compromiso con el formato, a pesar de los señalamientos en su contra.