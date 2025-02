El reconocido actor peruano Sebastián Monteghirfo ha dejado sorprendidos a sus seguidores con una reciente confesión sobre su carrera. En una entrevista para el diario Trome, el intérprete reveló que en una de sus obras teatrales compartió escenas de besos con su colega Aldo Miyashiro.

Monteghirfo, quien ha protagonizado exitosas producciones en la televisión peruana, también habló sobre su experiencia en la industria, los sacrificios detrás de su profesión y su personalidad fuera de cámaras. Asimismo, recordó una curiosa anécdota que vivió con sus hijos en un restaurante, en la que la popularidad jugó un papel inesperado.

Sebastián Monteghirfo detalla besos con Aldo Miyashiro

Durante la entrevista, Sebastián Monteghirfo sorprendió al confesar que no solo ha protagonizado escenas románticas con actrices, sino también con actores. En particular, recordó su experiencia con Aldo Miyashiro en una obra de teatro en la que tenían que besarse diariamente en escena.

“Con el ‘Chino’ nos besábamos todos los días”, comentó Monteghirfo entre risas, destacando que estas situaciones son comunes en la actuación. Incluso, bromeó sobre la experiencia al señalar que su colega tiene “boca grande”, lo que generó aún más sorpresa entre los seguidores.

El actor explicó que, lejos de lo que muchos piensan, las escenas de besos en el teatro y la televisión requieren de mucha técnica y concentración. “Debes pensar en no hacer sombra para que la luz llegue bien, en no tapar a tu compañera y, al mismo tiempo, en el diálogo”, detalló.

Sebastián Monteghirfo cuenta curiosa anécdota en un restaurante

Más allá de su trabajo en la actuación, Sebastián Monteghirfo también compartió una experiencia que refleja el impacto de la fama en su vida cotidiana. El actor relató que, en una ocasión, salió a comer con sus hijos y se encontró con una larga fila de personas esperando mesa en un restaurante.

Mientras esperaba su turno, el administrador del establecimiento lo reconoció y le ofreció ingresar de inmediato con una mesa reservada especialmente para él. Sin embargo, lejos de aprovechar el privilegio, Monteghirfo decidió rechazar la oferta. “El señor me hablaba y yo sentía la mirada de los demás. Me dio ‘roche’ y no acepté”, confesó.

El actor también reveló que, a pesar de su presencia en la pantalla, se considera una persona tímida. “Cuando no conozco a alguien, me cuesta generar una conversación”, admitió. Sin embargo, aseguró que siempre está dispuesto a interactuar con sus seguidores y tomarse fotos con quienes se lo soliciten en la calle.