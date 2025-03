Beto Ortiz regresa con una nueva temporada de 'El valor de la verdad' este domingo 9 de marzo. En esta edición, Pamela López será la primera invitada, y se espera que el programa ofrezca revelaciones impactantes que mantendrán al público al borde de sus asientos. La expectativa está al máximo, y los seguidores del programa ya aguardan con ansias lo que sucederá en este nuevo ciclo.

A raíz de esto, ha surgido mucha especulación sobre los personajes que podrían sentarse en el temido sillón rojo. Sin embargo, el conductor Beto Ortiz adelantó que hay una persona que, definitivamente, no será invitada a su programa: Fiorella Retiz.

¿Por qué Fiorella Retiz no será invitada a 'El valor de la verdad'?

En una reciente entrevista en 'Ouke', Beto Ortiz fue consultado sobre la posibilidad de tener a Fiorella Retiz como invitada en 'El valor de la verdad'. El periodista respondió que no se atrevería a invitarla debido a su estrecha amistad con Aldo Miyashiro. Como se recuerda, el 'Chino' protagonizó un 'ampay' con la exreportera de su programa, lo que provocó el fin de su matrimonio con Erika Villalobos.

“Lo que pasa es que mira, hay códigos. Me río porque yo no sé si haría ese programa, probablemente me reemplace a Ricardo Morán”, respondió Beto Ortiz, abordándolo con un tono de humor.

Sin embargo, de manera más contundente, el presentador de 'El valor de la verdad' dejó en claro que respetaba los límites, ya que se trata de una persona con la que mantiene una amistad de varios años “Tampoco puede ser todo vale. Yo creo que algún mínimo de límite tienes que poner. O sea, Fiorella Retiz, desde acá le voy avisando a mi producción que next”, agregó.

El periodista mantuvo su postura firme de no mezclar su trabajo con su círculo cercano, en este caso, con Aldo Miyashiro, de quien no se sentiría cómodo hablando en un programa dedicado a fuertes confesiones. “Yo no la conozco y tendría que hablar permanentemente con mi amigo (Aldo Miyashiro) y prefiero que no. Así de objetivo soy… Los monstruos tenemos amigos, son pocos, así que hay que cuidarlos”, expresó Ortiz.

¿Quién es la misteriosa voz detrás de 'El valor de la verdad'?

En otro momento de la entrevista, Beto Ortiz fue preguntado sobre el regreso de la voz que anunciaba los resultados de la prueba del polígrafo en 'El valor de la verdad'. El periodista confirmó que Silvia Verano, la locutora oficial del programa, también regresará en esta nueva temporada y estará presente en el set en vivo.

“¿Seguirá la misma voz en off?”, preguntaron los conductores, a lo que Beto Ortiz lo confirmó. “Claro, Silvia Verano es el símbolo de 'El valor de la verdad'. Yo puedo faltar, pero ella no. Ella estará ahí en persona. Sería sencillo usar una grabación, pero no, ella está porque ama el programa y quiere estar presente en cada momento”, comentó.

La nueva temporada de 'El valor de la verdad' se estrena este domingo 9 de marzo y se emitirá por la señal de Panamericana. En su primera edición, la invitada será Pamela López, quien, en los avances, destapó sorprendentes detalles sobre su relación con el futbolista Christian Cueva.